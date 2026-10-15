Kelly, il caso social e la verità sulla squalifica Juve: perché può giocare col Celta Vigo

Niente allarmismi o pericoli di sconfitta a tavolino, Kelly potrà scendere regolarmente in campo in Celta Vigo-Juventus, nella seconda giornata della League Phase di Europa League. I bianconeri vorranno vincere a ogni costo per rimanere in testa alla classifica, ma con una partita da giocare ogni tre giorni sarà anche importante avere risposte da tutti i calciatori. Il tecnico della Vecchia Signora lo sa bene ed è pronto a cambiare alcuni nomi rispetto a quelli scesi in campo dal primo minuto in Serie A contro il Cagliari, come ha spiegato in conferenza. Tra i ballottaggi ancora aperti c'è anche quello in difesa appunto tra Lucumì e Kelly. Ma l'inglese non era stato espulso nell'ultima partita di Champions League giocata dai bianconeri nella passata stagione contro il Galatasaray? Sì, ma potrà comunque giocare, nonostante si sia sviluppato sui social il "caso" delle due giornate.

Kelly squalificato? No, contro il Celta Vigo ci sarà Nel corso della gara di ritorno dei playoff di Champions League 2025/26 contro il Galatasaray, Kelly ha ricevuto un rosso diretto per un grave fallo di gioco su Yilmaz. Una decisione arbitrale che ha fatto molto discutere per l'involontarietà del colpo e per l'atteggiamento dell'inglese. Generalmente, soprattutto in passato, rossi diretti di questo tipo venivano spesso puniti anche con due giornate di squalifica, ma il difensore della Juventus ha ricevuto uno stop di una sola partita.