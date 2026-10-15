"Più teste calde e meno bravi ragazzi", Spalletti e la chiave Juve: "Non posso accontentarvi tutti"

Spalletti parla a Sky nel pre partita contro il Celta Vigo : "Turnover ampio? Sono tanti però noi giochiamo un'altra partita tra due giorni. Non ci arrivi in fondo alle competizioni se non si ha una profondità di rosa . Già si sta parlando di accumulo di fatica, quando si parla di cose di diverse, sì dobbiamo fare cose diverse ma anche a Cagliari qualcosa di positivo c'è stato, poi ce la volete presentare un po' così. Noi dobbiamo essere bravi ad andare in profondità in base a quel che succede, la partita non inizia quando fischia l'arbitro ma quando inizi a immaginartela . L'immaginare delle situazioni non te la fa vincere, devi poi essere bravo a tutto perché il rimpallo da cui nasce il gol non è che tu lo possa preparare dentro la tattica della gara, per cui è quella cosa lì di essere pronto e reattivo nelle cose che fanno parte della casualità e dell'incertezza della partita che capitano e sono frazioni di secondo. Quelle due palle che ci sono capitate a un metro dalla porta, una non me l'aspettavo... su quelle bisogna essere più reattivi ed essere in condizione di annusarla prima".

Spalletti, da Kolo Muani a Woltemade: "Non posso accontentarvi tutti"

Poi l'allenatore risponde a una domanda di Capello che gli chiede di vedere insieme Kolo Muani e Woltemade: "Li faremo giocare insieme e anche stasera può darsi ci sia occasione. Ho lasciato fuori Kolo e Nico e sono due che hanno la forza, anche fisica, di ribaltarla anche entrando dalla panchina. Nico è una di quelli che ha questo veleno addosso di poter determinare. Ho fatto la scelta di giocare di più con gli inserimenti, poi ci sta ci sia la possibilità di accontentarvi però poi viene a mancare uno come Alajbegovic che quando riesce a giocare, la squadra fa anche un buon calcio. Si tratta di trovare qualcosa in più Non la vedo così male la mia squadra in questo momento. Ci vorrebbe qualche bravo ragazzo in meno e qualche testa calda in più". Sulla realizzazione, in futuro, di vedere Alajbegovic e Yildiz insieme: "Non si può fare questo ragionamento ora. Una cosa che anche quella è possibile. Capello dice fate giocare Kolo Muani-Woltemade insieme, lei dice (riferito a Condò ndr) fate giocare Yildiz e Alajbegovic insieme poi a destra uno fra Nico, Zhegrova e Conceicao... sono due cose differenti, uno dei due posso farlo contento ma tutti e due no".

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