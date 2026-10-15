"Kolo, devi stare lì!": Celta-Juve, Spalletti duro in tv striglia Conceicao e boccia Koopmeiners
Il tecnico bianconero in tv dopo la vittoria in Europa League: "Per vincere bisogna prendersi i rischi, bravi i miei ragazzi"
Woltemade e Kolo Muani regalano la seconda vittoria in Europa alla Juve. Spalletti decide di mandare in campo il francese e tenere in campo il tedesco, il risultato premia la scelta dell'allenatore visto il 2-1 maturato in rimonta contro il Celta Vigo. Una gara non semplice, soprattutto nel primo tempo, che i bianconeri sono riusciti a ribaltare nel recupero. Il tecnico analizza la prova dei suoi ragazzi al termine del match.
Spalletti: "A Cagliari abbiamo fatto meglio di stasera"
Spalletti a Sky dopo la vittoria sul Celta Vigo: "Kolo ha aperto così e l'ha interpretata troppo da esterno, doveva stare in quel mezzo spazio là perché la corsia era libera per Cambiaso. Però poi non abbiamo gestito con sicurezza la palla anche nei momenti di gioco, c'erano questi continui ribaltamenti, arrivavamo sempre tardi ad agganciare, ci hanno scalato l'uomo libero nel mezzo e ci hanno costretto a ricomoposizioni lunghe e con tanta corsa".
E continua: "Da ultimo Woltemade era un po' stanco mentre Kolo da uno contro uno poteva incidere, è un giocatore forte e ho scelto così ma poi sono i giocatori in campo a cercarsi gli spazi. Siamo stati lenti a far tutto nel primo tempo. Loro sono bravi a stare ordinati in campo, quando abbiamo riconquistato la palla non siamo stati veloci a ripartire e quando si perdeva eravamo lenti nelle aggressioni, diverse da quelle di Cagliari... ecco Cagliari è stata una partita diversa, anche se poi non la vinci, lì abbiamo fatto meglio rispetto a stasera".
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