Pagelle Juve: Kalulu nel tranello, orologio Sarr, Kolo Muani fa il centravanti vero

Voti e giudizi della squadra di Spalletti dopo la vittoria contro il Celta Vigo: assist d'oro per Cambiaso, Bremer e Lucumi alzano il muro
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Lorenzo AprileLorenzo Aprile

Pubblicato il 16.10.2026, 07:43

8 min

JuventusEuropa LeagueCelta Vigo

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Dopo il pareggio in campionato col Cagliari, la Juve ritrova la vittoria e lo fa in Europa League. Dopo lo svantaggio iniziale, la squadra di Spalletti ribalta il Celta Vigo con i suoi attaccanti: prima Woltemade e poi Kolo Muani. Secondo risultato positivo in Europa che porta i bianconeri in cima alla classifica (per differenza reti). Ora c'è poco tempo per riposare perché i bianconeri sono attesi dal big match di domenica sera contro la Lazio di Gattuso.

 

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Vicario 6

Para quel che c'è da parare: non ha colpe sul gol del Celta.
 

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Kalulu 5.5

È caduto nel più classico dei tranelli: quello che trasforma la consapevolezza in arroganza. Il primo gol del Celta nasce da un suo anticipo - bucato - su Jutgla a innescare il tiki-taka galiziano. Prova a rimediare nella ripresa, con affondi puntuali.

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