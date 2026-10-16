Pagelle Juve: Kalulu nel tranello, orologio Sarr, Kolo Muani fa il centravanti vero
Dopo il pareggio in campionato col Cagliari, la Juve ritrova la vittoria e lo fa in Europa League. Dopo lo svantaggio iniziale, la squadra di Spalletti ribalta il Celta Vigo con i suoi attaccanti: prima Woltemade e poi Kolo Muani. Secondo risultato positivo in Europa che porta i bianconeri in cima alla classifica (per differenza reti). Ora c'è poco tempo per riposare perché i bianconeri sono attesi dal big match di domenica sera contro la Lazio di Gattuso.
Vicario 6
Para quel che c'è da parare: non ha colpe sul gol del Celta.
Kalulu 5.5
È caduto nel più classico dei tranelli: quello che trasforma la consapevolezza in arroganza. Il primo gol del Celta nasce da un suo anticipo - bucato - su Jutgla a innescare il tiki-taka galiziano. Prova a rimediare nella ripresa, con affondi puntuali.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS