Pagelle Juve: Kalulu nel tranello, orologio Sarr, Kolo Muani fa il centravanti vero

Dopo il pareggio in campionato col Cagliari, la Juve ritrova la vittoria e lo fa in Europa League. Dopo lo svantaggio iniziale, la squadra di Spalletti ribalta il Celta Vigo con i suoi attaccanti: prima Woltemade e poi Kolo Muani. Secondo risultato positivo in Europa che porta i bianconeri in cima alla classifica (per differenza reti). Ora c'è poco tempo per riposare perché i bianconeri sono attesi dal big match di domenica sera contro la Lazio di Gattuso.