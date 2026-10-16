Zhegrova in rampa di lancio e Boga stupisce tutti: le opzioni di Spalletti per Juve-Lazio

Il suo è certamente un paradosso. Per definizione complicato da spiegare: Edon Zhegrova è di gran lunga uno dei giocatori più in forma di questa Juve, ma in Europa League non può scendere in campo. Nel giro di un mese e mezzo, intorno al kosovaro, è davvero cambiato il mondo. A inizio settembre era considerato di fatto l’ultima scelta della nutrita batteria di trequartisti bianconeri. Oggi, invece, è un elemento indispensabile. Per l’impatto che riesce ad avere a partita in corso e soprattutto per il rendimento mostrato dalla trasferta di Reggio Emilia. Lì, una volta inserito da Luciano Spalletti nella ripresa, si è creato quasi da solo i presupposti per rinvigorire una partita che sembrava aver preso la strada neroverde senza appello. Senza possibilità nemmeno di poter cambiare un destino che per poco Zhegrova non ribaltava. Gli è scattato qualcosa, insomma: niente Nec perché fuori dalla lista Uefa, poi altro ingresso pregevole contro l’Atalanta. Suo l’assist per Bremer. Il morale è un alleato di Edon in questo momento ed è legittimo che punti ad una maglia da titolare contro la Lazio.

