Woltemade-Kolo, ora chiamateli i gemelli del gol: "La mia migliore con la Juve", "Pronti alla Lazio"
Ma quale problema attaccanti! Contro il Celta Vigo la Juventus è andata sotto nel punteggio ma poi è riuscita a ribaltarla grazie alle reti di Woltemade e Kolo Muani. Il tedesco ha trovato la sua seconda rete in bianconero e si conferma il bomber dell'Europa League: 2 partite e 2 gol. Stesso score anche per il francese, che è già a quota 3 gol e 2 assist tra tutte le competizioni. L'impressione è che Spalletti stia lentamente riuscendo a metterli al centro del gioco, nella speranza che possano presto cominciare a incidere di più anche in campionato. Troppo presto per chiamarli 'gemelli del gol'? Al termine dell'incontro, Woltemade ai microfoni di Sky Sport è sembrato molto soddisfatto: "Penso che questa sera ho disputato la miglior partita per la Juve. Ho fatto delle buone cose, posso fare meglio ma sono contento per il gol, che danno sempre fiducia. Voglio continuare a spingere".
Juve, le parole di Woltemade: "Mi piace giocare con Kolo"
Il tedesco ha poi continuato parlando del suo rapporto con il francese: "Dopo Cagliari Kolo Muani ha detto che per lui è meglio giocare con me, se per me vale lo stesso? Sì, mi piace giocare con Kolo: ottimo giocatore e attaccante, in generale con due punte la difesa può concentrarsi solo su uno. Quindi quando siamo insieme in area per gli avversari è più difficile difendere: penso che abbiamo fatto bene, Kolo ha segnato il suo secondo gol consecutivo, sono felice. Ho fiducia del mio allenatore, penso che ogni scelta che farà sarà quella giusta. Sia io che Kolo siamo buoni giocatori, possiamo fare bene sia insieme che da soli: la decisione spetta al tecnico, continuare a fare gol non potrà che aiutarci".
Kolo Muani: "Contento per il gol e per Woltemade"
L'autore del gol vittoria della partita al Balaidos, Kolo Muani, è poi intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo dato tanto e a livello personale sono contento per il gol. Sono felice anche per Woltemade, lavora tanto e ha segnato un bel gol. Dobbiamo continuare così. Vittoria nel finale? Abbiamo dimostrato di avere tanta energia. Nel primo tempo abbiamo avuto difficoltà poi c'è stata la reazione con energia, siamo contenti". Ora però i bianconeri non avranno il lusso di potersi fermare a festeggiare perché tra due giorni si tornerà subito in campo in Serie A: "Siamo pronti per affrontare la prossima partita, siamo professionisti".
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