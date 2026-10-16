Woltemade-Kolo, ora chiamateli i gemelli del gol: "La mia migliore con la Juve", "Pronti alla Lazio"

Ma quale problema attaccanti! Contro il Celta Vigo la Juventus è andata sotto nel punteggio ma poi è riuscita a ribaltarla grazie alle reti di Woltemade e Kolo Muani. Il tedesco ha trovato la sua seconda rete in bianconero e si conferma il bomber dell'Europa League: 2 partite e 2 gol. Stesso score anche per il francese, che è già a quota 3 gol e 2 assist tra tutte le competizioni. L'impressione è che Spalletti stia lentamente riuscendo a metterli al centro del gioco, nella speranza che possano presto cominciare a incidere di più anche in campionato. Troppo presto per chiamarli 'gemelli del gol'? Al termine dell'incontro, Woltemade ai microfoni di Sky Sport è sembrato molto soddisfatto: "Penso che questa sera ho disputato la miglior partita per la Juve. Ho fatto delle buone cose, posso fare meglio ma sono contento per il gol, che danno sempre fiducia. Voglio continuare a spingere".

Juve, le parole di Woltemade: "Mi piace giocare con Kolo" Il tedesco ha poi continuato parlando del suo rapporto con il francese: "Dopo Cagliari Kolo Muani ha detto che per lui è meglio giocare con me, se per me vale lo stesso? Sì, mi piace giocare con Kolo: ottimo giocatore e attaccante, in generale con due punte la difesa può concentrarsi solo su uno. Quindi quando siamo insieme in area per gli avversari è più difficile difendere: penso che abbiamo fatto bene, Kolo ha segnato il suo secondo gol consecutivo, sono felice. Ho fiducia del mio allenatore, penso che ogni scelta che farà sarà quella giusta. Sia io che Kolo siamo buoni giocatori, possiamo fare bene sia insieme che da soli: la decisione spetta al tecnico, continuare a fare gol non potrà che aiutarci".