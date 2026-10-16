Piazzale Anastasi, Varese ricorda Pietro per sempre

Esordisce così, con una frase forte: «Se Napoli ha avuto Maradona, Varese ha avuto Pietro Anastasi». Le parole di Ambrogio Borghi, difensore di lungo corso tra gli anni Sessanta e Settanta, non sono eccessive né azzardate e, soprattutto, sono pronunciate sul piazzale che da ieri porta il nome del bomber siciliano al quale la Città Giardino ha voluto fare una dedica speciale. Ad Anastasi, scomparso nel gennaio del 2020, è stato intitolato – con delibera unanime del consiglio comunale - lo spazio antistante allo stadio Franco Ossola, dove “Pietruzzu” arrivò quasi per caso nel 1966 e da dove non se ne è mai andato. Decise infatti di restare a vivere a poche centinaia di metri da quello che fu il palcoscenico che lo consacrò, giovanissimo, con la maglia biancorossa. Lì Anastasi segnò le prime reti in Serie A – compresa la tripletta in un clamoroso 5-0 inflitto alla Juve di Heriberto Herrera – lì ricevette le prime chiamate in Nazionale con cui vinse da protagonista gli Europei del '68, lì conobbe la sua Anna, emozionata al pari del figlio Gianluca nel momento in cui è stata scoperta la targa commemorativa.

Bettega: "Con lui ho condiviso emozioni indimenticabili" La Juve, dicevamo, era però già nel destino del centravanti nato a Catania e non è un caso che da Torino sia arrivato a rendergli omaggio Roberto Bettega, anch'egli passato da Varese per “farsi le ossa” proprio dopo la cessione di Anastasi ai bianconeri. I due si sarebbero quindi ritrovati con la maglia della Vecchia Signora stringendo un rapporto umano, prima ancora che sportivo, sincero e solidissimo. «Pietro mi ha aiutato nella mia crescita e con lui ho condiviso momenti ed emozioni sportive che non posso dimenticare. Ma poi c'è anche la dimensione umana che mi suscita ricordi stupendi. Quando tornai dal Varese alla Juventus lui era il mio compagno di camera: io segnai subito in quel campionato ma poi per 10 partite rimasi a secco. Pietro non mi lasciò solo, mi aiutò veramente, si mise a disposizione con la sua esperienza fino a che mi sbloccai e ricominciai a fare gol. Ero ancora un ragazzo ma certe cose non le potrò mai dimenticare: a lui posso solo dire “grazie”». E dire che tutto era iniziato quasi per caso: «Alfredo Casati, il nostro dirigente, lasciò il posto sul volo da Catania a una signora che aveva urgenza di tornare a Milano – ricorda Guido Borghi, il figlio di Giovanni, “Mister Ignis” e patròn di quella squadra – Restò quindi in Sicilia un giorno in più e andò a vedere una partita della Massiminiana. Vide all'opera Anastasi, capì subito il valore di quel ragazzino che giocava in attacco e decise di portarlo a Masnago».