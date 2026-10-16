"David, riscatto pronto: l'Atletico Madrid ha già deciso, Simeone convinto"
Fonti spagnole parlano di un ambiente colchonero convintissimo del canadese: i dettagli
E' arrivato l'ultimo giorno di mercato ma l'impatto di Jonathan David è stato tale che l'Atletico Madrid sembra già deciso a trattenerlo. Secondo "Relevo", l'attaccante canadese arrivato dalla Juventus avrebbe convinto i colchoneros grazie a un rendimento oltre le aspettative: sei presenze per un totale di 251 minuti e già tre gol e due assist, tutti in Liga. David, complice il ritardo di condizione di Alvarez e lo stop di Sorloth, ha sfruttato le chance che Simeone gli ha concesso, dimostrando di essere a suo agio nel sistema di gioco del Cholo.
Simeone elogia David
Lo stesso tecnico argentino ne ha elogiato l'impatto in occasione della gara di martedì in Champions vinta sullo United: "Ha qualcosa che non avevamo, è un attaccante che si muove naturalmente verso destra e svolge un grande lavoro difensivo per la squadra". Ecco perchè negli uffici del Metropolitano si sta valutando seriamente l'ingaggio a titolo definitivo, sfruttando l'opzione d'acquisto a 25 milioni di euro concordata con la Juve al momento del prestito.
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