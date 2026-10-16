"David, riscatto pronto: l'Atletico Madrid ha già deciso, Simeone convinto"

E' arrivato l'ultimo giorno di mercato ma l'impatto di Jonathan David è stato tale che l'Atletico Madrid sembra già deciso a trattenerlo. Secondo "Relevo", l'attaccante canadese arrivato dalla Juventus avrebbe convinto i colchoneros grazie a un rendimento oltre le aspettative: sei presenze per un totale di 251 minuti e già tre gol e due assist, tutti in Liga. David, complice il ritardo di condizione di Alvarez e lo stop di Sorloth, ha sfruttato le chance che Simeone gli ha concesso, dimostrando di essere a suo agio nel sistema di gioco del Cholo.