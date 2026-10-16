Juve-Lazio, le ultime dai campi: Spalletti ritrova due frecce, ecco quando parla
Buone notizie in casa Juventus. Non solo, ovviamente, per la vittoria arrivata in extremis contro il Celta Vigo nel secondo turno di Europa League, ma anche perché arrivano novità importanti dall'infermeria. Tra appena due giorni i bianconeri scenderanno in campo contro la Lazio, e potranno contare (almeno tra i convocati) sia su Jeremie Boga che su Zeki Celik. C'è chi, come Jeff Ekhator, dovrà invece ancora pazientare prima di rientrare tra i disponibili. Intanto domani Luciano Spalletti presentà la sfida ai biancocelesti in conferenza stampa.
Juve-Lazio, ecco Boga e Celik
All'indomani del successo europeo la Juve si è ritrovata agli ordini di Spalletti per riprende subito la preparazione. Un allenamento che ha visto protagonisti Boga e Celik: entrambi hanno svolto l'intera seduta di lavoro insieme al resto del gruppo e saranno pienamente a disposizione per la gara di domenica sera all'Allianz Stadium contro la Lazio capolista. Boga è reduce dalla lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia sinistra che lo ha tenuto ai box per più di un mese (dalla sfida col Milan del 6 settembre). Celik, invece, veniva da un piccolo affaticamento: è stato convocato ma non impiegato con il Celta Vigo, ma sarà regolarmente a disposizione per la prossima di campionato contro i biancocelesti.
Quando parla Spalletti. Ekhator...
Non sarà ancora a disposizione, invece, Ekhator. Il giovane attaccante ex Genoa ha svolto ancora lavoro personalizzato: i bianconeri continueranno a monitorarne i progressi, ipotesi di rientro tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre. Per il classe 2006 l'opportunità, tra novembre e dicembre, di mettersi in luce in un periodo denso di impegni e in cui bisognerà inevitabilmente far ricorso alle rotazioni, anche in attacco. Intanto domani, alla vigilia del match contro la Lazio, consueta conferenza stampa pre gara per Luciano Spalletti: il tecnico bianconero presenterà la sfida contro la squadra di Gattuso alle ore 16.
Gattuso può contare su... un ex bianconero
Intanto la Lazio per la sfida contro la Juventus potrà contare su un'altra freccia, un ex... bianconero. Infatti è arrivata la decisione ufficiale: il club biancoceleste ha reinserito Luca Pellegrini nella lista dei calciatori utilizzabili in Serie A. A soli due giorni dalla sfida contro la squadra di Spalletti, il terzino torna così a disposizione, con la possibilità di essere convocato da Gattuso per la partita di domenica 18 ottobre all’Allianz Stadium. Si chiude dunque la vicenda legata al suo futuro, al centro di diverse discussioni nelle settimane precedenti.
Con il reintegro di Pellegrini, ai biancocelesti rimane un solo slot disponibile nella lista per il campionato. Il classe 1999 fu acquistato dalla Juve nel 2019, iniziando una girandola di prestiti fino al 2023: in mezzo solo un anno e mezzo vissuto in bianconero. Nel 2021/22 un totale di 21 apparizioni (1237' giocati) tra Serie A, Coppa Italia e Champions con la Juve. Nel gennaio 2023, dopo 6 mesi di prestito all'Eintracht Francoforte, l'approdo alla Lazio ancora a titolo temporaneo. Ma i biancocelesti, nell'estate dello stesso anno, se lo assicurarono nuovamente, stavolta in prestito biennale con obbligo di acquisto.
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