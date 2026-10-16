Juve-Lazio, le ultime dai campi: Spalletti ritrova due frecce, ecco quando parla

Juve-Lazio, ecco Boga e Celik

All'indomani del successo europeo la Juve si è ritrovata agli ordini di Spalletti per riprende subito la preparazione. Un allenamento che ha visto protagonisti Boga e Celik: entrambi hanno svolto l'intera seduta di lavoro insieme al resto del gruppo e saranno pienamente a disposizione per la gara di domenica sera all'Allianz Stadium contro la Lazio capolista. Boga è reduce dalla lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia sinistra che lo ha tenuto ai box per più di un mese (dalla sfida col Milan del 6 settembre). Celik, invece, veniva da un piccolo affaticamento: è stato convocato ma non impiegato con il Celta Vigo, ma sarà regolarmente a disposizione per la prossima di campionato contro i biancocelesti.