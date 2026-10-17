“Woltemade a metà, Kolo Muani ha rotto il ghiaccio. Kelly a disagio. E Spalletti ha detto…”

Il ruolo di Woltemade e il gioco di Spalletti

Aldo Serena, in telecronaca si è lasciato scappare un “finalmente” quando - nell’azione del pari - Koopmeiners ha crossato la palla in direzione diWoltemade... «Ma certo! La Juve aveva di fronte una formazione compatta, attenta, chiusa e abilissima nel mettere a punto un pressing costante. Era difficilissimo trovare spazi per vie centrali. In quei casi hai solo una soluzione: puntare sull’intraprendenza dei due esterni. Ma a parer mio a Chico e Alajbegovic è mancato il coraggio nell’uno contro uno. E poi, appunto, non crossavano la palla in area, nonostante fosse abitata da uno come Woltemade». L’ha convinta il tedesco da unico terminale offensivo? «A metà. Mi spiego: non è molto veloce ma è un attaccante molto associativo e funzionale per il gioco di Spalletti. Ha una buona tecnica e la sfrutta per dialogare bene con i compagni. Deve però capire meglio quando giocare la palla di prima e quando stopparla per attendere che arrivi il centrocampista a sostegno.Ecco, su questo fondamentale ha molto da lavorare». Si riferisce a un episodio specifico? «Nella ripresa gli ho visto giocare una palla di prima nella sua metà di campo - a meno di 20 metri dalla porta - che il Celta ha intercettato subito. Errori così rischi di pagarli davvero cari. Se giochi centravanti devi tenere palla, difenderla e magari prendere pure qualche fallo. Resto comunque convinto che possa giocare punta. Ai suoi compagni il compito di capire che attorno a lui possono aprirsi opportunità legate per lo più alle sue caratteristiche fisiche che alle sue qualità».