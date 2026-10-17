“Woltemade a metà, Kolo Muani ha rotto il ghiaccio. Kelly a disagio. E Spalletti ha detto…”
L’intervista ad Aldo Serena dopo la vittoria bianconera in Europa League: “La Juve deve crossare di più. Sarr mi è piaciuto molto”
Da bomber a... chi spera di poterne emulare la scia. Certo, la strada è ancora bella lunga. Vale per Kolo Muani come per Woltemade, protagonisti della remuntada bianconera contro il Celta. L’interrogativo, a questo punto, è uno soltanto: quand’è che li vedremo per la prima volta insieme dal primo minuto? Per fare chiarezza ci è venuto in soccorso Aldo Serena, di ritorno da Vigo.
Il ruolo di Woltemade e il gioco di Spalletti
Aldo Serena, in telecronaca si è lasciato scappare un “finalmente” quando - nell’azione del pari - Koopmeiners ha crossato la palla in direzione diWoltemade... «Ma certo! La Juve aveva di fronte una formazione compatta, attenta, chiusa e abilissima nel mettere a punto un pressing costante. Era difficilissimo trovare spazi per vie centrali. In quei casi hai solo una soluzione: puntare sull’intraprendenza dei due esterni. Ma a parer mio a Chico e Alajbegovic è mancato il coraggio nell’uno contro uno. E poi, appunto, non crossavano la palla in area, nonostante fosse abitata da uno come Woltemade». L’ha convinta il tedesco da unico terminale offensivo? «A metà. Mi spiego: non è molto veloce ma è un attaccante molto associativo e funzionale per il gioco di Spalletti. Ha una buona tecnica e la sfrutta per dialogare bene con i compagni. Deve però capire meglio quando giocare la palla di prima e quando stopparla per attendere che arrivi il centrocampista a sostegno.Ecco, su questo fondamentale ha molto da lavorare». Si riferisce a un episodio specifico? «Nella ripresa gli ho visto giocare una palla di prima nella sua metà di campo - a meno di 20 metri dalla porta - che il Celta ha intercettato subito. Errori così rischi di pagarli davvero cari. Se giochi centravanti devi tenere palla, difenderla e magari prendere pure qualche fallo. Resto comunque convinto che possa giocare punta. Ai suoi compagni il compito di capire che attorno a lui possono aprirsi opportunità legate per lo più alle sue caratteristiche fisiche che alle sue qualità».
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