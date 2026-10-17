La missione Cambiaso è appena cominciata: cosa è successo davvero alla Continassa

Erano passati 145 giorni dall'ultima partita titolare di Andrea Cambiaso . Con il Celta Vigo, dall'inizio, è stata addirittura la prima in assoluto in questa stagione, già funestata da un infortunio. Eccola, la dimensione in cui oggi si è calato l' esterno (ai tempi) da 60 milioni di valutazione. Ed eccola, la nuova opportunità che gli si spalanca all'orizzonte. Se l'è guadagnata con un cross dentro, all'ultimo istante, con Kolo Muani a fare il mestiere dell'attaccante. Una serie di situazioni random, di strappi alle stesse regole create da questa Juve .

Evidentemente, c'è lo zampino del destino. Almeno, Andrea stavolta ha saputo sfruttarlo. Intanto per ritrovare il sorriso. Perciò la fiducia. Persino all'interno di una partita fatta sì di strappi e soluzioni, ma soprattutto di appoggi sbagliati e di quella leggerezza che è un rischio tanto calcolato quanto pericoloso. Magari apre le acque. Ma magari apre ai contropiedi sballati. In questo senso, lo storico non aiuta, però per Spalletti e lo staff a fare la differenza - in un ruolo così delicato, con compiti così precisi - spesso è proprio il grado di fiducia che uno ha e allora mette in campo. Per questo motivo è ripartito da lì. E con lui pure Lucio.