Conceicao rischia, Boga torna. E per Koopmeiners non c’è spazio: verso Juve-Lazio

Non è detto. Non è scontato. Ma se sarà doppia punta, idea che pur resiste in un angolo delle riflessioni di Spalletti, allora alla Juve qualcuno dovrà iniziare a far posto. E molte strade, se non tutte, indicano Francisco Conceiçao in direzione panchina. Alt: non la si prenda per una risposta a quanto accaduto giovedì sera. Nessun caso, come spiegato dallo stesso Chico, corso ai ripari come sulla fascia, ma a raccontare di un enorme fraintendimento. Spalletti ha capito. Non lo multerà. Anzi: è andato rapidamente oltre, a maggior ragione dopo le rassicurazioni sul comportamento, arrivate tanto dal calciatore quanto dal suo staff. Chiuso il capitolo, l’allenatore si è concentrato inevitabilmente sul da farsi, mettendo Vigo in un angolo ma rispolverandolo per ribadire dei concetti espressi anche due giorni dopo Cagliari : il veleno, la cattiveria, le faccettine di… sana juventinità, che vuol dire pure fare gli antipatici. A prescindere, far sentire la presenza. Già ieri Lucio ha allenato con questo spirito la prima versione juventina tra quelle che ha intenzione di testare per la partita con la Lazio .

Boga disponibile, niente Conceicao

Ha raccolto note liete: Boga ha svolto l’intero allenamento in gruppo, come lui Celik. E se il turco guadagnerà verosimilmente e nuovamente il posto da titolare, per l’ivoriano si tratta di un ritorno con un potenziale determinante, paradossalmente proprio nel momento in cui gli esterni offensivi vacillano e iniziano a perdere quota. Magari, ecco, l’ex Nizza sarà balsamo per i tradimenti delle ali offensive, oppure più banalmente un’opzione a gara in corso per ritrovare corsa, superiorità numerica, qualità nello scambio e (ancor più) cattiveria nell’ultimo quarto di campo. Porta pure quello, Boga. E si torna sempre lì, a una dote che non si può sottovalutare, e che ha fatto e farà la fortuna anche di Nico Gonzalez. Spalletti lo sa, e l’ha ribadito: non può non ricominciare dall’argentino, magari a supporto delle due punte, o comunque con Alajbegovic sul lato opposto. Niente Chico, si è detto. E niente Koopmeiners in mezzo, nonostante i tentativi di recupero e le occasioni, da cui puntualmente arrivano in eredità ulteriori punti interrogativi. Per dare una risposta servirà altro tempo oppure una sterzata, ma non è questo il momento, e nemmeno l’occasione.