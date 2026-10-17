Juventus-Lazio: probabili formazioni Serie A, orario e dove vederla in tv e streaming
Certezze, dubbi e... turnover. Nella testa di Spalletti in vista della gara con la Lazio ci sono diverse idee perché giocare ogni tre o quattro giorni impone rotazioni studiate a tavolino per "sfruttare la profondità della rosa". Insomma tenere tutti dentro è il modo migliore per crescere e dare continuità a una Juve che ha bisogno di ritrovare la vittoria anche in Serie A dopo il pari di Cagliari. L'Europa sicuramente ha ridato il sorriso ai bianconeri e anche un paio di situazioni da valutare come la possibilità di vedere Woltemade assieme a Kolo Muani dall'inizio.
Juve-Lazio: orario e dove vederla
Juventus e Lazio si preparano a scendere in campo domenica 18 ottobre per la settima giornata del campionato di Serie A. L’appuntamento è fissato all’Allianz Stadium di Torino, dove le due formazioni si sfideranno con calcio d’inizio previsto alle 20:45. Una gara attesa, che metterà di fronte bianconeri e biancocelesti in una serata importante per il percorso in campionato. La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN, accessibile attraverso le Smart TV compatibili. Sarà inoltre possibile seguire il match in streaming su smartphone, tablet e computer. In alternativa è possibile seguire la diretta testuale su Tuttosport.
Le probabili formazioni
Juve (3-4-2-1): Vicario, Kalulu, Bremer, Lucumì; McKennie, Douglas Luiz, Sarr, Celik; Nico Gonzalez, Woltemade; Kolo Muani. All. Spalletti
Lazio (4-3-3): Manda, Floriani Mussolini, Sutalo, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. All. Gattuso
Arbitro: sig. Massa
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