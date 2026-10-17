Juventus-Lazio: probabili formazioni Serie A, orario e dove vederla in tv e streaming

Certezze, dubbi e... turnover. Nella testa di Spalletti in vista della gara con la Lazio ci sono diverse idee perché giocare ogni tre o quattro giorni impone rotazioni studiate a tavolino per "sfruttare la profondità della rosa". Insomma tenere tutti dentro è il modo migliore per crescere e dare continuità a una Juve che ha bisogno di ritrovare la vittoria anche in Serie A dopo il pari di Cagliari. L'Europa sicuramente ha ridato il sorriso ai bianconeri e anche un paio di situazioni da valutare come la possibilità di vedere Woltemade assieme a Kolo Muani dall'inizio.