La Juve si è rialzata contro il Celta Vigo in Europa League e ora Spalletti cerca continuità contro la Lazio . I biancocelesti sono in cima alla classifica di Serie A insieme all' Inter e vengono da un ottimo momento di forma. I bianconeri devono dimenticarsi in fretta del pareggio di Cagliari per non perdere il treno dei primi quattro posti e vincere il big match contro la squadra di Gattuso ( qui le sue dichiarazioni ), sarebbe un messaggio al campionato. L'allenatore della Vecchia Signora lo sa bene e ha presentato la sfida in conferenza stampa, affrontando temi molti importanti: le qualità della Lazio, la doppia punta Kolo-Woltemade, il post Cagliari, le polemiche come "sabbie mobili" e poi ha fatto chiarezza sulle sue frasi sul giocarsi bene il finale di carriera.

Spalletti, conferenza Juve-Lazio

"Va sottolineato il lavoro di Gattuso, è stato il più bravo tra di noi fino a questo momento. Insieme a lui anche Alvini e Pisacane, quelli che hanno raccolto più di tutti. La Lazio sta facendo benissimo, ha una quadratura e un'identità riconoscibile. Poi ha anche individualità come Frattesi, uno che fa gol e ha grandissimo cuore, lo conosco bene. Poi le giocate soprendenti di Zaccagni e Isaksen, la loro squadra è molto pericolosa e dovremo essere bravi e forti nelle scelte che andremo a fare. Come è andato il recupero dopo il Celta Vigo? Diciamo che è iniziato alle 4 e mezza di mattina, quando siamo arrivati. Il giorno dopo abbiamo fatto solo una ricognizione di quello che è venuto fuori. Poi qualcuno sicuramente non avrà dormito. Dal punto di vista fisico non abbiamo fatto niente né ieri né oggi.