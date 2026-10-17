Spalletti, diretta conferenza Juve-Lazio: le dichiarazioni

La Juve si è rialzata contro il Celta Vigo in Europa League e ora Spalletti cerca continuità contro la Lazio. I biancocelesti sono in cima alla classifica di Serie A insieme all'Inter e vengono da un ottimo momento di forma. I bianconeri devono dimenticarsi in fretta del pareggio di Cagliari per non perdere il treno dei primi quattro posti e vincere il big match contro la squadra di Gattuso (qui le sue dichiarazioni), sarebbe un messaggio al campionato. L'allenatore della Vecchia Signora lo sa bene ed è pronto a presentare la sfida in conferenza stampa.