Spalletti, diretta conferenza Juve-Lazio: le dichiarazioni
La Juve si è rialzata contro il Celta Vigo in Europa League e ora Spalletti cerca continuità contro la Lazio. I biancocelesti sono in cima alla classifica di Serie A insieme all'Inter e vengono da un ottimo momento di forma. I bianconeri devono dimenticarsi in fretta del pareggio di Cagliari per non perdere il treno dei primi quattro posti e vincere il big match contro la squadra di Gattuso (qui le sue dichiarazioni), sarebbe un messaggio al campionato. L'allenatore della Vecchia Signora lo sa bene ed è pronto a presentare la sfida in conferenza stampa.
Spalletti, conferenza Juve-Lazio
L'allenatore della Juve parlerà in conferenza stampa alle ore 16 per affrontare i temi in vista della sfida con la Lazio.. Qui su Tuttosport la diretta testuale delle sue dichiarazioni.
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