Tacconi: "Del Piero presidente la cosa migliore che possano fare". Quell’aneddoto su Boniperti e Agnelli...
Tacconi, dalla Coppa Intercontinentale all'Heysel
Il racconto di Tacconi parte dalle origini: «Da piccolo, mentre guardavo alla tv una finale di Coppa dei Campioni dell’Inter dissi a mio padre che un giorno l’avrei giocata io quella partita. Quando annullarono il gol di Platini a Tokyo ero contento perché sapevo che ai rigori sarei stato io il protagonista». Una profezia che si è trasformata in realtà nella Coppa Intercontinentale del 1985, quando il portiere è diventato uno degli eroi della Juventus grazie alle sue parate decisive nella sfida contro l'Argentinos Juniors. Nel libro, però, i ricordi sportivi si intrecciano con pagine molto più dolorose della storia italiana e del calcio. Il 23 novembre 1980, giorno del terremoto in Irpinia, è rimasto impresso nella sua memoria per le immagini e le operazioni di soccorso alle quali ha assistito. «Allora non esisteva la Protezione civile e i soccorsi sono arrivati dopo due giorni. Ci hanno trovati lì a cercare i corpi, perché c’era ancora molta gente viva sotto le macerie e noi stavamo scavando con le mani».
Un'altra data impossibile da dimenticare è quella del 29 maggio 1985, la tragedia dell'Heysel, prima della finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool. Una ferita collettiva che ha segnato per sempre i protagonisti di quella notte. Tacconi ha ricordato anche il trauma vissuto da Platini: «Michel voleva smettere, tanto era rimasto traumatizzato da quella giornata. Non so se sia stato giusto giocare, ma guardando a quello che era successo, credo che abbiamo fatto bene e che sia stato un modo per salvare altre vite».
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS