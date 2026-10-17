Tacconi: "Del Piero presidente la cosa migliore che possano fare". Quell’aneddoto su Boniperti e Agnelli...

Dalle notti magiche con la Juventus alle ferite della storia, passando per il carattere ribelle, le multe di Boniperti e la voglia di rialzarsi dopo la malattia. Stefano Tacconi ha ripercorso le tappe più significative della propria vita in un'intervista a Repubblica, in occasione dell'uscita di L'arte di parare, l'autobiografia pubblicata da Rizzoli. Un viaggio tra ricordi, aneddoti e confessioni personali, nel quale l'ex portiere bianconero ha ripercorso una carriera vissuta sempre sopra le righe, senza rinunciare alla propria identità. Nel racconto ha trovato spazio anche il dramma dell'aneurisma che lo ha colpito il 23 aprile 2022, un evento che ha cambiato profondamente la sua esistenza, senza spegnere la sua voglia di lottare. Poi anche un messaggio alla proprietà, con Del Piero indicato come la figura migliore per fare il presidente.

Tacconi, dalla Coppa Intercontinentale all'Heysel

Il racconto di Tacconi parte dalle origini: «Da piccolo, mentre guardavo alla tv una finale di Coppa dei Campioni dell’Inter dissi a mio padre che un giorno l’avrei giocata io quella partita. Quando annullarono il gol di Platini a Tokyo ero contento perché sapevo che ai rigori sarei stato io il protagonista». Una profezia che si è trasformata in realtà nella Coppa Intercontinentale del 1985, quando il portiere è diventato uno degli eroi della Juventus grazie alle sue parate decisive nella sfida contro l'Argentinos Juniors. Nel libro, però, i ricordi sportivi si intrecciano con pagine molto più dolorose della storia italiana e del calcio. Il 23 novembre 1980, giorno del terremoto in Irpinia, è rimasto impresso nella sua memoria per le immagini e le operazioni di soccorso alle quali ha assistito. «Allora non esisteva la Protezione civile e i soccorsi sono arrivati dopo due giorni. Ci hanno trovati lì a cercare i corpi, perché c’era ancora molta gente viva sotto le macerie e noi stavamo scavando con le mani».