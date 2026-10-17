David convince all'Atletico Madrid: "Riscatto? Siamo contenti ma...". Le parole del ds sull'ex Juve

Dopo una stagione da incubo alla Juventus, Jonathan David è passato in prestito all'Atletico Madrid e in Spagna il canadese sembra essersi ritrovato. Il classe 2000, infatti, ha segnato 3 gol e fornito 2 assist nelle sue prime 5 presenze ne LaLiga. Una media di quasi un contributo al gol ogni partita. Simeone è pazzo di lui e per questo aumentano le possibilità che la squadra spagnola lo riscatti. Il direttore sportivo dei Colhoneros, Mateu Alemany, ha però preferito mettere le mani avanti.

Ds Atletico: "Riscatto David? Siamo contenti di lui ma c'è tempo" Nel pre partita della sfida tra Espanyol e Atletico Madrid, infatti, il ds ai microfoni di Dazn ha spiegato: "Non c’è davvero alcuna novità, abbiamo concordato con la Juventus un’opzione di riscatto da esercitare a giugno. Siamo contenti e lui lo è con noi ma c’è tempo a sufficienza. In questo momento siamo concentrati sul presente: tante competizioni, una partita ogni tre giorni e restare concentrati, in questo caso, sulla gara di oggi".