David convince all'Atletico Madrid: "Riscatto? Siamo contenti ma...". Le parole del ds sull'ex Juve
Dopo una stagione da incubo alla Juventus, Jonathan David è passato in prestito all'Atletico Madrid e in Spagna il canadese sembra essersi ritrovato. Il classe 2000, infatti, ha segnato 3 gol e fornito 2 assist nelle sue prime 5 presenze ne LaLiga. Una media di quasi un contributo al gol ogni partita. Simeone è pazzo di lui e per questo aumentano le possibilità che la squadra spagnola lo riscatti. Il direttore sportivo dei Colhoneros, Mateu Alemany, ha però preferito mettere le mani avanti.
Ds Atletico: "Riscatto David? Siamo contenti di lui ma c'è tempo"
Nel pre partita della sfida tra Espanyol e Atletico Madrid, infatti, il ds ai microfoni di Dazn ha spiegato: "Non c’è davvero alcuna novità, abbiamo concordato con la Juventus un’opzione di riscatto da esercitare a giugno. Siamo contenti e lui lo è con noi ma c’è tempo a sufficienza. In questo momento siamo concentrati sul presente: tante competizioni, una partita ogni tre giorni e restare concentrati, in questo caso, sulla gara di oggi".
La formula del prestito e cosa filtra
David si è trasferito all'Atletico Madrid in prestito e il diritto di riscatto è fissato a 25 milioni di euro. Una cifra non particolarmente alta, soprattutto se il canadese dovesse continuare a performare in questo modo. Difficile che il classe 2000 possa mantenere questa media gol, ma dalla Spagna filtra grande ottimismo. Il Cholo stravede per lui e l'impressione è che il riscatto possa davvero diventare realtà.
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