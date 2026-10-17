Blas sfida la Juve: "Il Rennes giocherà per vincere". E quel precedente...

La Juventus dovrà giocare una partita ogni tre giorni e se da una parte i bianconeri sono concentrati al 100% sulla sfida contro la Lazio, dall'altra è impossibile non pensare alla prossima sfida in Europa League, che li vedrà sfidare il Rennes . Un pensiero che anche la squadra francese condivide, visto che il trequartista Ludovic Blas ha parlato anche della sfida contro la Vecchia Signora in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Stade Rennais Online: " È una partita di coppa europea. Una partita da giocare, non da subire . Se ci siamo qualificati lo scorso anno, è proprio per disputare incontri come questo. Andremo lì per vincere e fare buone cose ".

Ricordi dolci allo Stadium: "Se potrò aiutare la squadra come quella volta, lo farò"

Il trequartista ricorda bene lo Stadium, visto che ci ha già giocato con la maglia del Nantes nel 2023, quando ha pareggiato 1-1 proprio grazie a una sua rete: "Conosco quello stadio e ne ho bei ricordi. Se potrò aiutare la squadra come ho già fatto in passato in quello stadio, ci metterei subito la firma". Nella loro ultima partita di Europa League, il Rennes ha vinto in rimonta contro l'OFI Creta, partita che ha messo in mostra tutta la forza della squadra francese: "La prima cosa che mi porto dietro è che questa squadra non molla mai. È stata una partita complicata. Sapevamo che avrebbero difeso con un blocco basso e, dopo aver subito il gol, per loro è diventato tutto più semplice. Abbiamo continuato a crederci e alla fine siamo stati premiati. È proprio questa la nostra forza: crederci sempre. Non ho mai pensato che non ce l’avremmo fatta. Abbiamo continuato a spingere e alla fine, anche con il cuore, abbiamo conquistato i tre punti".