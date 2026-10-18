Il David di Madrid: l'Atletico gongola, Jonathan pure, tutti felici mentre la Juve aspetta

Sono tutti felici, a Madrid. Lo è l’Atletico, che ha trovato la punta mobile cercata a lungo; lo è Jonathan David, tornato a sentirsi un attaccante vero, in grado di sfruttare i momenti e di guadagnarsi il suo spazio, in campo come nelle formazioni. Tre gol e due assist. Sette partite giocate fino a questo punto della stagione. Si può dire, no? Il canadese sembra un altro. E d’essere altro gli è stato chiesto pure da Simeone. «Quando è arrivato, gli abbiamo detto che non volevamo quello della Juventus, ma quello che in Francia aveva fatto così bene da arrivare a giocare nella Juventus», le parole del Cholo, solamente qualche giorno fa. Messaggio più che chiaro. Praticamente determinante.