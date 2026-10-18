A Carnevali un prezzo folle, poi (quasi) regalato alla Lazio: perché Frattesi non è della Juve

Davide Frattesi allo Stadium sarebbe potuto arrivare da padrone di casa. Stasera ci entrerà con la Lazio, portandosi dietro i gol e una domanda per la Juventus: un centrocampista così avrebbe fatto comodo? I suoi inserimenti, la capacità di arrivare dove il pallone diventa pericoloso e l'istinto sotto porta suggeriscono una risposta. Il mercato, però, si decide prima delle partite e dentro equilibri che non riguardano soltanto il talento di un giocatore. Lo scorso gennaio le strade erano state vicine a incrociarsi.