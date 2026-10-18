A Carnevali un prezzo folle, poi (quasi) regalato alla Lazio: perché Frattesi non è della Juve

Pupillo dell'attuale ad bianconero, in estate vicinissimo a trasferirsi a Torino: cosa ha orchestrato l'Inter 
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Stefano GentiliStefano Gentili

Pubblicato il 18.10.2026, 07:24

5 min

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Davide Frattesi allo Stadium sarebbe potuto arrivare da padrone di casa. Stasera ci entrerà con la Lazio, portandosi dietro i gol e una domanda per la Juventus: un centrocampista così avrebbe fatto comodo? I suoi inserimenti, la capacità di arrivare dove il pallone diventa pericoloso e l'istinto sotto porta suggeriscono una risposta. Il mercato, però, si decide prima delle partite e dentro equilibri che non riguardano soltanto il talento di un giocatore. Lo scorso gennaio le strade erano state vicine a incrociarsi.

La Juventus e Frattesi

La Juve cercava un rinforzo in mezzo al campo, Frattesi voleva lasciare l'Inter per trovare il minutaggio che gli mancava. In estate il nome è tornato sul tavolo, ma la richiesta nerazzurra di 30 milioni è stata giudicata troppo alta da Carnevali, che lo ritiene un figlioccio calcistico. I bianconeri hanno preferito destinare quel tesoretto ad Alajbegovic, seguendo altre priorità anche nella costruzione del centrocampo.

Adesso sarà un avversario da controllare soprattutto quando parte senza palla. Tre gol nelle prime tre giornate, contro Bologna, Genoa e Udinese. Nell'era dei tre punti soltanto Zarate aveva segnato in ciascuna delle prime tre presenze in biancoceleste. 

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