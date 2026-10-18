Trent’anni con Spalletti, "il migliore al mondo": Domenichini guida la Juve contro la Lazio

“Ho il miglior secondo al mondo, non lo cambierò mai”. La stima è enorme, l’affetto è fraterno. Del resto, l’anno prossimo Luciano Spalletti e Marco Domenichini finiranno per compiere trent’anni di riunioni, confidenze, lavoro, fondamentalmente amicizia. Si sono conosciuti nel 1997, a Empoli: da allora non si sono più separati, passando dalla Sampdoria al Venezia, l’exploit con l’Udinese e ancora la Roma, l’Inter, la Nazionale. La Russia vissuta fianco a fianco. E la Juve, che non sarà l’ultima tappa, tanto per Lucio quanto per il suo braccio destro, pronto a sostituire il mister dopo il rosso rimediato per l’alterco con Pisacane. L’ultima volta? Settembre 2022: sbancato San Siro contro il Milan alla guida del Napoli, condotto verso la storia. Mica male. Pertanto, guai a immaginarla come una perdita di autorità, o ancora di forza.

Domenichini, fiducia e qualità Non solo alla base c’è la fiducia (reciproca) ma c’è pure la qualità del professionista, a cui Spalletti si è affidato in maniera pressoché totale. Si fa tutto insieme, poi decide Lucio. Quante scene a testimoniarlo. Prima di una modifica tattica, prima di una sostituzione. A confabulare e confrontarsi, sempre. “Mi fido ciecamente di Domenichini e sono tranquillo perché so che verranno fatte tutte le scelte giuste”, il sorriso dell’allenatore.