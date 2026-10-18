Ora si, anzi no: il dubbio di Spalletti risolto dall’uomo Juve che agisce nell’ombra
Luciano Spalletti, neanche il tempo di stringere la mano al suo nuovo attaccante, ad inizio settembre si era espresso così su Nick Woltemade. Senza tanti giri di parole: “Se non è un uomo d’area, allora dovrà diventarlo”. C’è ancora tanta strada da fare, sì, ma almeno le risposte ottenute dal tedesco sono buone in termini di atteggiamento e pure in zona gol: aiuta Kolo Muani a disfarsi della marcatura e ha già un bottino di due reti, raggiunto grazie ai sigilli contro Nec e Celta Vigo. La vera opera di trasformazione, però, Spalletti la sta compiendo su Nico Gonzalez. In questo senso il sovraffollamento sulla trequarti agevola il compito dell’allenatore, colpito dalle caratteristiche dell’argentino.
Nico Gonzalez, punta a tutti gli effetti
Ormai considerato una punta, a tutti gli effetti. Perché è quello che colpisce meglio di testa, perché permette a Kolo Muani e Woltemade di poter agire nell’ombra. Il secondo tempo contro l’Atalanta, prima della sosta, aveva già dato una traccia: Juve col 4-4-2 con Nico e Kolo insieme davanti. Schieramento che può essere riproposto già stasera contro la Lazio.
È questo, infatti, il vero ballottaggio di Spalletti. Dopo Vigo più deciso a inserire anche in campionato Kolo Muani e Woltemade insieme, poi più refrattario immaginando i possibili scenari del secondo tempo: non tenersi nemmeno un attaccante a disposizione per cambiare piano gara è un rischio che non sembra voler correre.
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