Primavera Juve, diretta: sfida al Monza, formazioni e risultato in tempo reale 

In cerca di riscatto. Avvio di stagione complicato per la Juventus Primavera , che dopo 6 giornate non ha ancora trovato la prima vittoria. La squadra di Padoin è reduce dal ko interno contro il Genoa (con un super Robinho jr) : proverà a rifarsi quest'oggi nella trasferta contro il Monza , per tentare di trovare il primo successo e al contempo di abbandonare l'ultimo posto della classifica.

Dove vedere Monza-Juve Primavera

La sfida tra Monza e Juventus Primavera, in programma domenica 18 ottobre alle ore 11, sarà visibile su SportItalia (canale 60 del digitale terrestre) e in streaming sul sito dell'emittente. In alternativa sarà possibile seguire qui la diretta testuale del match.