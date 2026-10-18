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Primavera Juve, diretta: sfida al Monza, formazioni e risultato in tempo reale 

I bianconeri di Padoin in cerca di riscatto: dopo 6 giornate manca ancora la prima vittoria in campionato
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Pubblicato il 18.10.2026, 09:24

2 min

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In cerca di riscatto. Avvio di stagione complicato per la Juventus Primavera, che dopo 6 giornate non ha ancora trovato la prima vittoria. La squadra di Padoin è reduce dal ko interno contro il Genoa (con un super Robinho jr): proverà a rifarsi quest'oggi nella trasferta contro il Monza, per tentare di trovare il primo successo e al contempo di abbandonare l'ultimo posto della classifica.

Dove vedere Monza-Juve Primavera

La sfida tra Monza e Juventus Primavera, in programma domenica 18 ottobre alle ore 11, sarà visibile su SportItalia (canale 60 del digitale terrestre) e in streaming sul sito dell'emittente. In alternativa sarà possibile seguire qui la diretta testuale del match.

Le probabili formazioni

MONZA PRIMAVERA (3-4-3): Strajnar; Varesis, Villa, Drobnic; Cassina, Mariani, Martone, Attinasi; Bulò, Zanni, Dia
Allenatore: Vulcano

JUVENTUS PRIMAVERA (4-2-3-1): Nava; Bamballi, Borasio, Reynaud, Beydts; Keutgen, Vallana; Camara, Tiozzo, Sosna; Lopez
Allenatore: Padoin

ARBITRO: Tassano di Chiavari

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