Convocati Juve, una freccia in più contro la Lazio! Su chi può contare finalmente Spalletti

La Juve torna in campo, e Luciano Spalletti potrà contare su diversi elementi in vista del big match di questa sera contro la Lazio . I bianconeri, dopo l'entusiasmante vittoria arrivata in extremis contro il Celta Vigo in Europa League, puntano a ritrovare il successo anche in campionato. Proveranno a farlo con un Kolo Muani ritrovato, che è risultato decisivo sia nel pareggio di Cagliari di una settimana fa che nel successo in Spagna, ma non solo. Il tecnico potrà anche contare su un un rientro importante.

Juve, contro la Lazio torna Boga

Come prevedibile è tornato a disposizione di Luciano Spalletti anche Jeremie Boga. Dopo più di un mese di assenza, l'ivoriano torna tra i convocati della Juventus. Regolarmente disponibile anche Celik, che era stato chiamato ma non impiegato nella trasferta a Vigo dopo l'affaticamento che aveva rimediato. Come sempre mancano all'appello i lungodegenti Yildiz, Locatelli e Thuram, assente anche Ekhator il cui rientro è però sempre più vicino (dovrebbe tornare tra fine ottobre ed inizio novembre). Tra i disponibili anche Neto, che aveva dovuto saltare il match di Cagliari causa squalifica da scontare.