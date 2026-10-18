Serie A
domenica 18 ottobre 2026
Allianz Stadium
20:45
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Juve-Lazio, diretta: formazioni e risultato in tempo reale. Spalletti sfida Gattuso
Pubblicato il 18.10.2026, 17:45 (Aggiornato il 18.10.2026, 19:21)
8 min
Big match di giornata all'Allianz Stadium: la Juventus di Luciano Spalletti sfida la Lazio di Gennaro Gattuso, rivelazione di questo avvio di campionato. I bianconeri, reduci dall'emozionante vittoria a Vigo in Europa League, vogliono riprendere la marcia anche in Serie A. I biancocelesti proveranno invece a riagganciare l'Inter in vetta alla classifica.
19:17
La preview di Juve-Lazio
19:11
Il ruolo di Nico Gonzalez
"Nico Gonzalez anche può essere un'ottima punta ed essere il compagno di Kolo Muani, poi però se si allarga e l'area resta sguarnita ti ritrovi un problema. Se non ci vanno loro in area, chi la riempie?" - ha spiegato il direttore Guido Vaciago nel corso del live pre partita sul canale di Tuttosport.
19:08
Frattesi, perché non è alla Juve?
Davide Frattesi allo Stadium sarebbe potuto arrivare da padrone di casa. Stasera ci entrerà con la Lazio, portandosi dietro i gol e una domanda per la Juventus: un centrocampista così avrebbe fatto comodo? I suoi inserimenti, la capacità di arrivare dove il pallone diventa pericoloso e l'istinto sotto porta suggeriscono una risposta. Il mercato, però, si decide prima delle partite e dentro equilibri che non riguardano soltanto il talento di un giocatore. Lo scorso gennaio le strade erano state vicine a incrociarsi. La Juve cercava un rinforzo in mezzo al campo, Frattesi voleva lasciare l'Inter per trovare il minutaggio che gli mancava. In estate il nome è tornato sul tavolo, ma la richiesta nerazzurra di 30 milioni è stata giudicata troppo alta da Carnevali, che lo ritiene un figlioccio calcistico. I bianconeri hanno preferito destinare quel tesoretto ad Alajbegovic, seguendo altre priorità anche nella costruzione del centrocampo.
18:57
Juve, tocca a Domenichini
“Ho il miglior secondo al mondo, non lo cambierò mai”. La stima è enorme, l’affetto è fraterno. Del resto, l’anno prossimo Luciano Spalletti e Marco Domenichini finiranno per compiere trent’anni di riunioni, confidenze, lavoro, fondamentalmente amicizia. Si sono conosciuti nel 1997, a Empoli: da allora non si sono più separati, passando dalla Sampdoria al Venezia, l’exploit con l’Udinese e ancora la Roma, l’Inter, la Nazionale. La Russia vissuta fianco a fianco. E la Juve, che non sarà l’ultima tappa, tanto per Lucio quanto per il suo braccio destro, pronto a sostituire il mister dopo il rosso rimediato per l’alterco con Pisacane. L’ultima volta? Settembre 2022: sbancato San Siro contro il Milan alla guida del Napoli, condotto verso la storia. Mica male. Pertanto, guai a immaginarla come una perdita di autorità, o ancora di forza.
18:47
Festeggia la Juve Primavera
La Juventus Primavera trova la prima vittoria della stagione. I bianconeri battono 1-2 il Monza in una sfida controllata quasi per l'intera durata. Match indirizzato nel primo tempo con lo splendido gol di Borasio e il tap-in di Rigo a chiudere una bellissima ripartenza. Secondo tempo di gestione per la Juve, ma il Monza non ci sta e la riapre al 79' con la zampata di Zanni: finale di sofferenza per i bianconeri, complicato da una pioggia torrenziale e con i brianzoli che attaccano forte e mettono in difficoltà la retroguardia avversaria con tanti palloni in area. Alla fine la spunta la squadra di Padoin, che trova il primo successo in campionato e sale a 6 punti, abbandonando l'ultimo posto in classifica. QUI IL RACCONTO DEL MATCH.
18:36
Gattuso presenta la sfida con la Juve
Cuore, grinta e voglia di non fare passi indietro: Gattuso ha acceso la vigilia di Juventus-Lazio con una conferenza stampa ricca di spunti, nella quale non ha nascosto le difficoltà, ma ha rilanciato la sfida ai bianconeri. Non sono mancati passaggi più personali, con una risposta diretta alle critiche ricevute nel corso della carriera e la conferma della fiducia nei giocatori a disposizione. Dal reintegro di Pellegrini alle parole d'elogio per Taylor, il tecnico ha toccato tutti i temi caldi del momento biancoceleste, lanciando un messaggio preciso: a Torino serviranno coraggio, fame e carattere per provare a lasciare il segno. QUI TUTTE LE DICHIARAZIONI.
18:25
Dati e statistiche sul match
Gli Opta Facts su Juve-Lazio:
18:18
La conferenza di Spalletti
I bianconeri devono dimenticarsi in fretta del pareggio di Cagliari per non perdere il treno dei primi quattro posti e vincere il big match contro la Lazio, sarebbe un messaggio al campionato. L'allenatore della Vecchia Signora lo sa bene e ha presentato la sfida in conferenza stampa, affrontando temi molti importanti: le qualità della Lazio, la doppia punta Kolo-Woltemade, il post Cagliari, le polemiche come "sabbie mobili" e poi ha fatto chiarezza sulle sue frasi sul giocarsi bene il finale di carriera. QUI TUTTE LE DICHIARAZIONI.
18:10
I convocati per Juve-Lazio
I bianconeri, dopo la vittoria arrivata in extremis contro il Celta Vigo in Europa League, puntano a ritrovare il successo anche in campionato. Proveranno a farlo con un Kolo Muani ritrovato, che è risultato decisivo sia nel pareggio di Cagliari di una settimana fa che nel successo in Spagna, ma non solo. Il tecnico potrà anche contare su un un rientro importante. QUI TUTTI I CONVOCATI.
18:00
Le probabili formazioni
Le possibili scelte dei due allenatori in vista del match:
Juve (4-4-2): Vicario, Kalulu, Bremer, Lucumì, Celik; McKennie, Douglas Luiz, Sarr, Alajbegovic; Kolo Muani, Nico Gonzalez. All. Spalletti.
Lazio (4-3-3): Manda, Floriani Mussolini, Sutalo, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. All. Gattuso.
17:50
Dove vedere Juve-Lazio
L’appuntamento è fissato all’Allianz Stadium di Torino, dove le due formazioni si sfideranno con calcio d'inizio previsto alle 20:45. Una gara attesa, che metterà di fronte bianconeri e biancocelesti in una serata importante per il percorso in campionato. La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN, accessibile attraverso le Smart TV compatibili e in streaming su smartphone, tablet e computer. In alternativa è possibile seguire la diretta testuale su Tuttosport.
17:45
Juve-Lazio, l'importanza della sfida
Questa sera in scena il big match di giornata tra Juventus e Lazio. I bianconeri, dopo la vittoria all'ultimo respiro in Europa League, vogliono ritrovare il successo anche in campionato e riprendere la corsa verso le zone altissime. Di contro la squadra di Gattuso vuole i 3 punti per tornare in vetta alla classifica riagganciando l'Inter. Nell'ultimo turno la squadra di Spalletti ha pareggiato 1-1 a Cagliari con un gol in extremis di Kolo Muani, mentre i capitolini vengono dalla vittoria sul Monza per 3-1 all'Olimpico
Allianz Stadium - Torino
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