Juve-Lazio, diretta: formazioni e risultato in tempo reale. Spalletti sfida Gattuso

19:17 La preview di Juve-Lazio

19:08

Frattesi, perché non è alla Juve?

Davide Frattesi allo Stadium sarebbe potuto arrivare da padrone di casa. Stasera ci entrerà con la Lazio, portandosi dietro i gol e una domanda per la Juventus: un centrocampista così avrebbe fatto comodo? I suoi inserimenti, la capacità di arrivare dove il pallone diventa pericoloso e l'istinto sotto porta suggeriscono una risposta. Il mercato, però, si decide prima delle partite e dentro equilibri che non riguardano soltanto il talento di un giocatore. Lo scorso gennaio le strade erano state vicine a incrociarsi. La Juve cercava un rinforzo in mezzo al campo, Frattesi voleva lasciare l'Inter per trovare il minutaggio che gli mancava. In estate il nome è tornato sul tavolo, ma la richiesta nerazzurra di 30 milioni è stata giudicata troppo alta da Carnevali, che lo ritiene un figlioccio calcistico. I bianconeri hanno preferito destinare quel tesoretto ad Alajbegovic, seguendo altre priorità anche nella costruzione del centrocampo.

18:57

Juve, tocca a Domenichini

“Ho il miglior secondo al mondo, non lo cambierò mai”. La stima è enorme, l’affetto è fraterno. Del resto, l’anno prossimo Luciano Spalletti e Marco Domenichini finiranno per compiere trent’anni di riunioni, confidenze, lavoro, fondamentalmente amicizia. Si sono conosciuti nel 1997, a Empoli: da allora non si sono più separati, passando dalla Sampdoria al Venezia, l’exploit con l’Udinese e ancora la Roma, l’Inter, la Nazionale. La Russia vissuta fianco a fianco. E la Juve, che non sarà l’ultima tappa, tanto per Lucio quanto per il suo braccio destro, pronto a sostituire il mister dopo il rosso rimediato per l’alterco con Pisacane. L’ultima volta? Settembre 2022: sbancato San Siro contro il Milan alla guida del Napoli, condotto verso la storia. Mica male. Pertanto, guai a immaginarla come una perdita di autorità, o ancora di forza.

18:47

Festeggia la Juve Primavera

La Juventus Primavera trova la prima vittoria della stagione. I bianconeri battono 1-2 il Monza in una sfida controllata quasi per l'intera durata. Match indirizzato nel primo tempo con lo splendido gol di Borasio e il tap-in di Rigo a chiudere una bellissima ripartenza. Secondo tempo di gestione per la Juve, ma il Monza non ci sta e la riapre al 79' con la zampata di Zanni: finale di sofferenza per i bianconeri, complicato da una pioggia torrenziale e con i brianzoli che attaccano forte e mettono in difficoltà la retroguardia avversaria con tanti palloni in area. Alla fine la spunta la squadra di Padoin, che trova il primo successo in campionato e sale a 6 punti, abbandonando l'ultimo posto in classifica. QUI IL RACCONTO DEL MATCH.

18:36

Gattuso presenta la sfida con la Juve

Cuore, grinta e voglia di non fare passi indietro: Gattuso ha acceso la vigilia di Juventus-Lazio con una conferenza stampa ricca di spunti, nella quale non ha nascosto le difficoltà, ma ha rilanciato la sfida ai bianconeri. Non sono mancati passaggi più personali, con una risposta diretta alle critiche ricevute nel corso della carriera e la conferma della fiducia nei giocatori a disposizione. Dal reintegro di Pellegrini alle parole d'elogio per Taylor, il tecnico ha toccato tutti i temi caldi del momento biancoceleste, lanciando un messaggio preciso: a Torino serviranno coraggio, fame e carattere per provare a lasciare il segno. QUI TUTTE LE DICHIARAZIONI.

18:25

Dati e statistiche sul match

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