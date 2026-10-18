Women Juve, secondo ko in Serie A: vince il Como con la doppietta dell'ex Bonfantini

La partita si mette subito in salita per la Juventus, che al 13’ si fa sorprendere da Moraca, brava a sfruttare una disattenzione della difesa e a portare avanti il Como. Le bianconere provano a reagire e trovano anche il gol con Bartel, annullato però per fuorigioco. Nella ripresa le ragazze allenate da Guerrero rientrano in campo con più convinzione e, con Redondo, trovano il momentaneo pareggio. La Juve comunque fatica a contenere le avversarie che al 61’ vanno di nuovo avanti con Wullaert, brava a trafiggere Rusek con un bel mancino dal limite. Da lì in poi la difesa bianconera va in difficoltà e Bonfantini ne approfitta due volte mettendo in discesa la partita per il Como. Nel finale arriva il gol di Chiba, che non basta alla Juve per chiudere una giornata complicata. Secondo ko in tre partite di campionato per la Juve Women e tre punti in classifica, mentre le lariane fanno en plein e guidano a punteggio pieno.