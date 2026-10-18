Vicario: "È quello che dice la storia Juve! Bisogna prenderne coscienza e non aggrapparsi ad alibi"

Niente da fare per la Juventus, battuta 3-0 da un'ottima Lazio grazie ai gol di Provstgaard, Isaksen e Dele-Bashiru. Una partita sottotono per i bianconeri, che hanno avuto diverse lacune in fase difensiva e non sono riusciti a trovare la via del gol. Al termine dell'incontro ai microfoni di Dazn si è presentato Guglielmo Vicario, tra gli ultimi acquisti della Juve ma che già dopo il Sassuolo ci aveva messo la faccia. "Non c’è bisogno di fare scarica barile, le responsabilità vanno divise in egual modo", ha esordito.

Nessun alibi: "Se giochiamo così non possiamo pretendere niente" Il portiere italiano ha poi continuato: "Le analisi le faremo con il mister, perché la prestazione è stata sotto livello. Aggrapparsi ad alibi non è nel mio pensiero e non è da Juve. Il calendario sarà questo per tutto l’anno e bisogna trovare una linea e una strada per essere performanti. Questo è quello che dice la storia di questa maglia. Questa è stata una serata negativa, se performiamo così non possiamo pretendere niente. Bisogna prendersi le responsabilità e metterci la faccia".