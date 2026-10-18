"Juve inferiore", Spalletti giù duro: "Senza ritmo né cuore. C'è chi lotta e chi si lascia cadere"
Niente da fare per la Juventus, battuta 3-0 da un'ottima Lazio. Decisive le reti tutte danesi di Provstgaard e Isaksen e nel finale quella di Dele-Bashiru, che hanno condannato la squadra di Spalletti. L'allenatore bianconero al termine della partita ai microfoni di Dazn ha commentato: "Sicuramente si è vista una Juve inferiore, senza pallino del gioco e idee su dove portare la partita. Difficile dare spiegazioni, da giovedì non abbiamo fatto più niente dopo che siamo tornati alle 4 e mezza di notte. Abbiamo preferito farli recuperare. Poi abbiamo provato a cambiare qualcosa oggi con sei giocatori nuovi, ma siamo stati lenti di gambe e testa. Se arrivi tardi non ci sono tattiche o sistemi di gioco, senza ritmo e cuore...".
"Molti atteggiamenti non mi sono piaciuti"
L'impressione è che la Lazio sia scesa in campo con un altro ritmo: "Sono d'accordo. Tante cose bisogna analizzare: senza ritmo, senza idee, senza corsa e senza disponibilità e fragili nei duelli e quando le cose non sono andate a buon fine. Molti atteggiamenti non mi sono piaciuti. L'importante è far vedere una reazione e non lasciarsi abbandonare agli eventi. Il nostro futuro non ce lo giochiamo con la buona sorte, ma con la nostra volontà. Ci sono giovani che lottano e altri che probabilmente alla prima spallatina si lasciano cadere per terra, ma fa sempre parte del carattere di una persona".
Spalletti sorpreso dalla prestazione: "Servirà cambiare qualcosa"
Ora la Juventus dovrà subito dimenticarsi di questa brutta prestazione e pensare subito alla prossima partita. A proposito Spalletti ha detto: "Cosa bisogna cambiare? Si andranno a fare delle analisi e qualcosa bisogna andare a modificare. Anche io sono rimasto sorpreso dalla prestazione. Io voglio condivisione e voglio coinvolgere il gruppo, voglio avere un buon rapporto con i calciatori. Dovrò andare ad autoanalizzare il rapporto con la squadra, io ho un rapporto sincero e penso che si rendando conto da soli che quello che abbiamo fatto oggi non va bene".
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