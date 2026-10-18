"Juve inferiore", Spalletti giù duro: "Senza ritmo né cuore. C'è chi lotta e chi si lascia cadere"

Niente da fare per la Juventus, battuta 3-0 da un'ottima Lazio. Decisive le reti tutte danesi di Provstgaard e Isaksen e nel finale quella di Dele-Bashiru, che hanno condannato la squadra di Spalletti. L'allenatore bianconero al termine della partita ai microfoni di Dazn ha commentato: "Sicuramente si è vista una Juve inferiore, senza pallino del gioco e idee su dove portare la partita. Difficile dare spiegazioni, da giovedì non abbiamo fatto più niente dopo che siamo tornati alle 4 e mezza di notte. Abbiamo preferito farli recuperare. Poi abbiamo provato a cambiare qualcosa oggi con sei giocatori nuovi, ma siamo stati lenti di gambe e testa. Se arrivi tardi non ci sono tattiche o sistemi di gioco, senza ritmo e cuore...".

"Molti atteggiamenti non mi sono piaciuti" L'impressione è che la Lazio sia scesa in campo con un altro ritmo: "Sono d'accordo. Tante cose bisogna analizzare: senza ritmo, senza idee, senza corsa e senza disponibilità e fragili nei duelli e quando le cose non sono andate a buon fine. Molti atteggiamenti non mi sono piaciuti. L'importante è far vedere una reazione e non lasciarsi abbandonare agli eventi. Il nostro futuro non ce lo giochiamo con la buona sorte, ma con la nostra volontà. Ci sono giovani che lottano e altri che probabilmente alla prima spallatina si lasciano cadere per terra, ma fa sempre parte del carattere di una persona".