C'è chi si nasconde e chi ha paura ai primi fischi": Bremer duro sul gruppo Juve

La sconfitta contro la Lazio ha lasciato amarezza e interrogativi in casa Juventus . Nel post partita, Bremer ha espresso tutta la sua delusione per la prestazione dei bianconeri e ha richiamato la squadra alle proprie responsabilità , sottolineando la necessità di essere più concreti sotto porta e di reagire nei momenti di difficoltà. Il difensore brasiliano ha affrontato anche il tema della personalità, evidenziando le differenze caratteriali all’interno del gruppo e invitando i compagni a non nascondersi di fronte alle critiche e ai fischi del pubblico. Parole dirette, che fotografano il momento delicato della Vecchia Signora e ribadiscono l’urgenza di ripartire senza perdere tempo.

La reazione di Bremer dopo Juve-Lazio

Bremer ha analizzato il match a Sky: "Abbiamo fatto una brutta partita, stiamo un po' male come è normale che sia, soprattutto quando indossi la maglia della Juve. Dobbiamo rivedere gli errori e ripartire perché non c'è tempo". Poi ha proseguito: "Noi giochiamo bene e abbiamo avuto possibilità di fare gol ma quando non lo fai è una delusione.

Dobbiamo concretizzare di più perché poi loro vengono giù una volta, segnano e cambiano la partita. Se i giocatori della Juve non mettono nulla in campo? Manca personalità? Il mister ci da le indicazioni ma poi scendiamo noi in campo. In campo giochiamo in 11 più 5, ma non posso prendere tutti in braccio.

Poi lì è questione di carattere. Io arrivo fino a un certo punto, poi lì c'è chi sente i fischi e si nasconde e ha paura. Abbiamo tanti giocatori nuovi e giovani, se si paragona questa Juve a quella degli anni fa è diversa. Dobbiamo conviverci. Non sto puntando il dito, ma ognuno ha il suo carattere. C'è chi quando le cose vanno male viene fuori, e chi si nasconde e ha timore".

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