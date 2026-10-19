Juve, ti servono uomini prima che campioniJuventus

Pagelle Juve: Bremer travolto, McKennie l’uomo in meno, Nico Gonzalez sballato, mazzata Celik

Voti e giudizi dei bianconeri dopo il clamoroso ko contro la Lazio di Gattuso: Sarr spaesato, da Woltemade solo giocatine...
Scegli Tuttosport come fonte preferita su Google

Cristiano CorboCristiano Corbo

Pubblicato il 19.10.2026, 07:41

8 min

JuventusLazioPagelle

1 / 7

Successiva
JuventusJuventus Tutte le notizie sulla squadra

Disastro Juve all'Allianz Stadium! Dopo la vittoria in Europa League contro il Celta Vigo, la squadra di Spalletti perde clamorosamente contro la Lazio, subendo un secco 0-3. Gli uomini di Gattuso conquistano una vittoria meritata e si piazzano al primo posto in classifica. Fischi assordanti invece per i bianconeri.

Vicario 5

Il gol di Provstgaard, quello di Isaksen: due tradimenti della difesa che non può tollerare, ancor meno il terzo. Urla più di tutti. Pura frustrazione.

 

"Indegni, da Woltastomaco!": tifosi Juve furiosiJuventus
Guarda la gallery

 

Kalulu 5

Almeno dà una spallata alle vecchie prestazioni, tornando alle benedette sovrapposizioni. Certo, se solo le avessero sfruttate...

1 / 7

Successiva
Tutte le news
Juventus

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS