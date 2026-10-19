Pagelle Juve: Bremer travolto, McKennie l’uomo in meno, Nico Gonzalez sballato, mazzata Celik
Disastro Juve all'Allianz Stadium! Dopo la vittoria in Europa League contro il Celta Vigo, la squadra di Spalletti perde clamorosamente contro la Lazio, subendo un secco 0-3. Gli uomini di Gattuso conquistano una vittoria meritata e si piazzano al primo posto in classifica. Fischi assordanti invece per i bianconeri.
Vicario 5
Il gol di Provstgaard, quello di Isaksen: due tradimenti della difesa che non può tollerare, ancor meno il terzo. Urla più di tutti. Pura frustrazione.
Kalulu 5
Almeno dà una spallata alle vecchie prestazioni, tornando alle benedette sovrapposizioni. Certo, se solo le avessero sfruttate...
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