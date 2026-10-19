Conceicao rischia un mese di stop! Cos’è successo contro la Lazio 

La Juventus rischia di dover fare i conti con un nuovo possibile infortunio in un momento delicato della stagione. Conceicao ha accusato un problema alla spalla sinistra negli ultimi minuti della gara contro la Lazio , dopo un contrasto di gioco. Le prime sensazioni fanno pensare a una possibile lussazione, un'ipotesi che, se confermata, potrebbe costringerlo a fermarsi per diverse settimane. Per il club bianconero cresce quindi la preoccupazione in attesa di conoscere le reali condizioni dell'esterno portoghese.

Conceicao si sottoporrà questa mattina agli accertamenti strumentali presso il JMedical, dove verrà valutata con precisione la natura del problema alla spalla. Gli esami saranno decisivi per stabilire l'entità dell'infortunio e delineare il percorso di recupero. Nel caso in cui venisse confermata la diagnosi di lussazione, i tempi di stop potrebbero aggirarsi intorno a un mese.

Spalletti rischierebbe così di dover rinunciare al giocatore fino alla prossima pausa dedicata agli impegni delle nazionali. Una perdita pesante per la squadra, che deve già fare i conti con diverse assenze importanti. Tra i giocatori attualmente indisponibili figurano infatti anche Yildiz, Thuram e Locatelli.

Le valutazioni di Spalletti

L'eventuale forfait di Conceicao complicherebbe ulteriormente le scelte offensive della Juventus, soprattutto considerando le poche soluzioni a disposizione dell'allenatore. Zhegrova, infatti, non è stato inserito nella lista UEFA e non potrà essere utilizzato nelle partite di Europa League. Anche la posizione di Nico Gonzalez rappresenta una variabile da considerare, visto che nelle ultime uscite è stato schierato soprattutto nel ruolo di seconda punta. Molto dipenderà dall'esito degli esami e dalle eventuali indicazioni sui tempi di recupero. Nel frattempo, l'ambiente bianconero resta in attesa di aggiornamenti, con la speranza che il problema alla spalla si riveli meno grave del previsto.

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