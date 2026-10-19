Spalletti pronto alla rivoluzione: chi avrà l'occasione per ribaltare le gerarchie in Juve-Rennes

Un mese ai box, tanta voglia di tornare e un’occasione da sfruttare subito. Jeremie Boga scalda i motori in vista del Rennes: l’esterno è pronto a riprendersi una maglia da titolare. Il suo rientro, dopo la convocazione contro la Lazio, rappresenta una notizia importante per la Juve, che ha bisogno di ritrovare alternative e nuove soluzioni per dare imprevedibilità alla manovra offensiva. Velocità, dribbling e capacità di puntare l’uomo sono le qualità con cui Boga può provare a lasciare il segno, offrendo al tecnico un’opzione in più per scardinare le difese avversarie. Dopo settimane lontano dal campo, la sfida con i francesi può diventare il primo passo per riprendersi un ruolo da protagonista. Ma non sarà l’unico osservato speciale.

Chance per Gatti, Kelly e Koopmeiners Contro il Rennes si candidano a partire dal primo minuto anche Federico Gatti, Lloyd Kelly e Teun Koopmeiners, tre giocatori chiamati a rilanciare le proprie quotazioni dopo una prova a Vigo che non ha convinto fino in fondo. Per i due difensori è l’occasione di ritrovare certezze, attenzione e solidità, evitando quelle sbavature diventate una consuetudine. L’inglese e l’azzurro sono chiamati a dare risposte concrete, in una partita che può aiutarli a ritrovare fiducia.