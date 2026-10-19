Rissa in Juve-Lazio, botte in tribuna: intervengono anche McKennie e Douglas Luiz. La ricostruzione

Intorno al minuto 14 della sfida tra Juventus e Lazio, disputata all’Allianz Stadium, il gioco si è fermato per alcuni istanti a causa di un episodio insolito sugli spalti. Diversi calciatori, tra cui McKennie e Douglas Luiz, hanno rivolto lo sguardo verso la tribuna, cercando di capire cosa stesse accadendo e provando in qualche modo a fermare l'alterco alzando le braccia e provando a urlare verso i tifosi. L’attenzione si è così spostata dal campo a quanto stava succedendo tra il pubblico, interrompendo temporaneamente il regolare svolgimento della partita.

Tensione tra i tifosi bianconeri: cos'è successo allo Stadium Come mostrano alcuni filmati diffusi sui social, alcuni sostenitori della Juventus sarebbero stati coinvolti in una rissa sugli spalti, provocando momenti di tensione tra i presenti. L’episodio ha reso necessario l’intervento degli addetti alla sicurezza, che hanno accompagnato fuori dallo stadio le persone coinvolte.