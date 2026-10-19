Rissa in Juve-Lazio, botte in tribuna: intervengono anche McKennie e Douglas Luiz. La ricostruzione
Intorno al minuto 14 della sfida tra Juventus e Lazio, disputata all’Allianz Stadium, il gioco si è fermato per alcuni istanti a causa di un episodio insolito sugli spalti. Diversi calciatori, tra cui McKennie e Douglas Luiz, hanno rivolto lo sguardo verso la tribuna, cercando di capire cosa stesse accadendo e provando in qualche modo a fermare l'alterco alzando le braccia e provando a urlare verso i tifosi. L’attenzione si è così spostata dal campo a quanto stava succedendo tra il pubblico, interrompendo temporaneamente il regolare svolgimento della partita.
Tensione tra i tifosi bianconeri: cos'è successo allo Stadium
Come mostrano alcuni filmati diffusi sui social, alcuni sostenitori della Juventus sarebbero stati coinvolti in una rissa sugli spalti, provocando momenti di tensione tra i presenti. L’episodio ha reso necessario l’intervento degli addetti alla sicurezza, che hanno accompagnato fuori dallo stadio le persone coinvolte.
La gara è rimasta sospesa per un paio di minuti, il tempo necessario per gestire la situazione e consentire ai giocatori di riprendere il match. Al momento non sono chiare le ragioni che abbiano dato origine allo scontro, né cosa abbia provocato l’alterco tra i tifosi. Un episodio spiacevole, che ha attirato l’attenzione anche dei calciatori in campo e che rappresenta una brutta immagine per una serata di calcio.
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