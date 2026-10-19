© Getty Images / Aldo Liverani / @acrenate

 Diretta Juve Next Gen-Renate: formazioni e risultato in tempo reale

I bianconeri, allenati da Brambilla, in campo per affrontare il fanalino di coda del campionato e ritrovare un successo che manca da due mesi
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Pubblicato il 19.10.2026, 09:13

2 min

Juve Next Gen-Renate
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La Juve Next Gen si prepara ad affrontare questa sera il Renate, fanalino di coda del campionato con appena 4 punti conquistati in 9 giornate. Per i ragazzi di Brambilla sarà importante centrare il successo, così da provare ad allontanarsi dalle zone più pericolose della classifica. Dopo il pareggio contro il Lumezzane nel recupero, i bianconeri sono chiamati a dare continuità ai risultati e a ritrovare una vittoria che manca da due mesi.

Brambilla: "Dobbiamo invertire il trend"

Il tecnico della Juve Next Gen parla così in vista della sfida: "In questo inizio di stagione abbiamo avuto difficoltà a raccogliere risultati, però con l'esperienza che abbiamo sappiamo che è un dazio che probabilmente nelle prime fasi della stagione dobbiamo pagare. Ho già vissuto situazioni come questa negli anni scorsi. Siamo tranquilli nel gestire questo periodo, perché comunque, se guardo le prestazioni e il modo di allenarsi della squadra, tutto mi fa pensare che siamo sulla strada giusta. Chiaramente abbiamo bisogno di fare punti e il nostro obiettivo è quello di invertire questa tendenza".

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Juve Next Gen-Renate: orario e dove vederla

La sfida tra Juve Next Gen e Renate, in programma lunedì 19 ottobre alle 20:30 al Moccagatta di Alessandria, sarà visibile su SkySport e in streaming su SkyGo e NowTv. In alternativa anche sull'app scaricabile per tutte le piattaforme: pc, tablet e smartphone. In alternativa sarà possibile seguire la diretta testuale del match su Tuttosport

Le probabili formazioni

Juve Next Gen: Mangiapoco, Savio, Corradi, Brugarello; Pagnucco, Owusu, Macca, Mazur, Grelaud; Amaradio, Elimoghale; Guerra. All. Brambilla

Renate: Avella, Botrini, Auriletto, Riviera; Delcarro, Careccia, Vassallo, Kerrigan; Anelli, Cali; Italeng. All. Banchieri

Arbitro: sig. Giordani di Aprilia

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