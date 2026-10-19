 Diretta Juve Next Gen-Renate: formazioni e risultato in tempo reale

Brambilla: "Dobbiamo invertire il trend"

Il tecnico della Juve Next Gen parla così in vista della sfida: "In questo inizio di stagione abbiamo avuto difficoltà a raccogliere risultati, però con l'esperienza che abbiamo sappiamo che è un dazio che probabilmente nelle prime fasi della stagione dobbiamo pagare. Ho già vissuto situazioni come questa negli anni scorsi. Siamo tranquilli nel gestire questo periodo, perché comunque, se guardo le prestazioni e il modo di allenarsi della squadra, tutto mi fa pensare che siamo sulla strada giusta. Chiaramente abbiamo bisogno di fare punti e il nostro obiettivo è quello di invertire questa tendenza".