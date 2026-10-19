Next Gen, finalmente gioia Juve! Durmisi due volte, il Renate si arrende

La Juventus Next Gen batte il Renate 2-1 e torna a vincere dopo ben 58 giorni. A trascinare la squadra di Brambilla ci pensa Durmisi , che si carica la squadra sulle sue spalle e con una doppietta regala tre punti preziosi ai giovani bianconeri. Due espulsioni per il Renate , che chiude la partita in 9 uomini e resta ultimo in classifica, mentre la Next Gen esce così dalla zona retrocessione.

90'+4 - Gol di Elimoghale annullato per una posizione di fuorigioco.

90'+2 - Altro cartellino rosso per il Renate! Espulsione diretta per Italeng. Ospiti in 9 uomini in questo finale.

90' - L'arbitro ha assegnato 7 minuti di recupero.

87' - RISCHIA GROSSO IL RENATE! Avella rinvia dal fondo e colpisce sulla schiena Merola. Il portiere è costretto a buttarsi per fermare la palla sulla linea ed evitare un gol che avrebbe avuto dell'incredibile.

86' - Altra sostituzione per la Juve: fuori Durmisi, dentro Guerra.

82' - Il direttore di gara non cambia idea: confermata l'espulsione di Suarez.

81' - L'allenatore del Renate utilizza una card FVS per far rivedere l'azione del rosso all'arbitro.

80' - Il Renate resta in 10! Dopo il giallo ricevuto al 73', Suarez (entrato in campo al 46') riceve una seconda ammonizione per aver trattenuto Owusu e viene quindi espulso.

78' - DOPPIETTA DI DURMISI! L'attaccante albanese riporta in avanti la Next Gen. Filtrante alto a trovare l'attaccante, che fa il movimento giusto, controlla con il ginocchio e non lascia spazio al portiere avversario. Cartellino giallo per essersi tolto la maglia.

75' - Erroraccio di Mangiapoco, che si lascia sfuggire la palla e la regala a Calì. Per fortuna la conclusione del giocatore del Renate finisce alta.

69' - Brutto scontro di gioco tra Turco e Calì. Ammonito il giocatore della Juve Next Gen.

67' - Doppio cambio per la Juve: Owusu e Turco prendono il posto di Ripani e Rizzo.

66' - Grande occasione della Juventus. Durmisi difende palla e serve Elimoghale, che chiude il triangolo con un filtrante lungo. L'attaccante albanese supera con un dribbling un difensore e va al tiro, ma la conclusione viene murata.

63' - Sugli sviluppi del calcio di punizione all'altezza della bandierina del calcio d'angolo, bravo Mangiapoco a uscire con i pugni e allontanare il pericolo.

62' - Giallo anche per Rizzo per un intervento duro.

56' - Ammonito Careccia del Renate.

52' - Brambilla utilizza una card FVS per il fallo di Auriletto su Durmisi, colpito da una gomitata. L'arbitro però dopo un rapido check dice che non c'è nulla.

51' - Problemi per Durmisi. Gioco momentaneamente sospeso per permettere l'ingresso in campo dello staff medico.

49' - RENATE PERICOLOSO! Mancino a botta sicuro di Delcarro che si stampa sulla traversa.

48' - Nulla da fare, nessun calcio di rigore in favore del Renate.

47' - L'arbitro del Renate Banchieri utilizza una card FVS per un possibile tocco con il braccio in area di rigore bianconera.

46' - Inizia la seconda frazione di gioco.

45'+2 - Il primo tempo termina sul risultato di 1-1.

45' - L'arbitro assegna due minuti di recupero.

44' - PAREGGIO DEL RENATE! Cross dalla sinistra di Riviera, tiro di prima di Anelli che viene deviato e batte Mangiapoco. 1-1.

38' - Girata del capitano del Renate Auriletto, che si libera della marcatura stretta e va al tiro. Para Mangiapoco.

38' - Merola ce la fa e rientra in campo.

36' - Dopo il tiro, Merola è costretto a uscire dal terreno di gioco per alcuni problemi fisici. Da capire se riuscirà a rientrare o meno.

36' - ANCORA JUVE! Azione in contropiede della squadra di Brambilla. Merola parte velocissimo, si fa metà campo e va al tiro con il sinistro. Conclusione potente ma centrale.

32' - Brivido per la Next Gen! Calcio d'angolo per il Renate dalla sinistra battuto basso. Calì calcia di prima, il tiro prende una strana traiettoria e finisce di poco sopra la traversa difesa da Mangiapoco.

28' - Dribbling di Merola, che supera due avversari e va al tiro. Mura la difesa avversaria.

23' - GOL DELLA JUVENTUS! Bellissimo filtrante dalla destra che trova al centro dell'area di rigore del Renate Durmisi. Il centravanti albanese controlla e segna, portando avanti la Next Gen.

18' - JUVE PERICOLOSA! Savio calcia da ottima posizione con il destro ma non riesce a trovare lo specchio della porta.

16' - Punizione da centrocampo per la Juventus battuta corta. L'azione prosegue e la palla arriva sui piedi di Elimoghale, che calcia dalla distanza. Conclusione deviata in calcio d'angolo.

9' - INCREDIBILE DOPPIA OCCASIONE PER LA NEXT GEN! Elimoghale spinge sulla sinistra e crossa al centro. L'uscita del portiere avversario non è delle più precise e la palla arriva prima sui piedi di Savio e poi su quelli di Merola. Entrambi vanno al tiro e colpiscono il palo, due legni nel giro di pochissimi secondi.

8' - Di nuovo pericoloso il Renate, bravo Mangiapoco a chiudere lo specchio all'attaccante avversario.

4' - La prima conclusione in porta della partita è del Renate. Parata facile per Mangiapoco.

1' - Fischio d'inizio. Primo possesso palla per il Renate.