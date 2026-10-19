“Se giochi in Serie A non puoi fare una roba così”, “Vicini allo zero”: il processo Sky alla Juve
Analisi durissima dopo la sconfitta dei bianconeri contro la Lazio: nel mirino errori individuali, prestazioni insufficienti e scelte che non convincono
Una brutta Juve raccoglie una pesante sconfitta interna contro la Lazio. Poco atteggiamento, difficoltà nel creare qualche occasione e un 3-0 che non ha lasciato spazio ad alibi. Al fine anche i fischi assordanti dello Stadium per far capire il disappunto dopo una prestazione negativi sotto ogni punto di vista. Questo è anche il dibattito a Sky con le parole di chi l'ambiente lo conosce bene - come Marocchi - e degli altri opinionisti.
Analisi Juve-Lazio
Negli studi di Sky al Club il dibattito parte proprio dalla prestazione della Juve contro la Lazio, Marocchi: "Spero che i giocatori non facciano quel che gli chiede Spalletti altrimenti sarebbe il completamento di una cosa che non funziona. Quindi dovrà cercare di spiegarsi un po' meglio per fare delle prestazioni migliori. Per venti minuti abbiamo visto due squadre andare a mille perché lo ha deciso la Lazio, tu Juve che sei la grande squadra e dovresti avere giocatori di livello avresti dovuto decidere il ritmo. Può riprendersi? Ogni volta che ho avuto questa sensazione c'è sempre qualcosa che non va. Spalletti non ha ancora trovato la quadra giusta, almeno da metà campo in avanti. Crea occasioni abbastanza casuali e non da gioco consolidato".
Marchegiani dice la sua: "Non è giusto soffermarsi all'inizio di questa stagione perché c'è un percorso cominciato in un modo e poi nel momento in cui c'era da raccogliere il buon lavoro della prima fase è stata fallimentare. Le gare con Verona e Fiorentina sono l'emblema. Un problema di capacità della squadra di arrivare ai risultati c'è".
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