“Juve irriconoscibile e costruita male. Conte? Vederlo così fa male al calcio”: Ravanelli di fuoco

"Questa squadra manca di personalità, nella Juve si gioca per vincere a tutti i costi, ma i giocatori hanno dato dimostrazione di non volere la palla, di nascondersi, è una Juve che non è all'altezza, ci sono tanti giocatori che non hanno dimostrato di meritare quella maglia. La colpa è di tutti, dai giocatori mi sarei aspettato di più dal punto di vista dell'orgoglio". Bocciatura senza appello quella di Fabrizio Ravanelli , ex attaccante bianconero, che ai microfoni di "Radio Anch'io Sport" su RadioUno commenta la pesante sconfitta di ieri sera con la Lazio .

"È veramente difficile dire quello che sta succedendo all'interno della squadra. Da fuori si è vista ieri una Juve in una serata veramente negativa, i calciatori hanno giocato con poco mordente, con poca determinazione, non avevano il fuoco dentro che dovrebbe contraddistinguere chi indossa quella maglia. Sul secondo e sul terzo gol della Lazio c'e stata grande disattenzione. Una Juve irriconoscibile, la peggiore dell'era Spalletti". Anche il tecnico toscano è ora in discussione. "Il mister l'ho conosciuto, mi sembra una persona molta preparata, educata. Ma in questo momento mi pare che ci sia una confusione totale, non solo da parte sua. Ho visto una squadra rinunciataria, senza quell'aggressività che ha sempre contraddistinto la Juve", ha aggiunto Ravanelli.