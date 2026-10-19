“Carnevali forse ci sta pensando”, “Credono di essere più bravi”: Juve, bordate Dazn e no di Vicario

Analisi Juve-Lazio a Dazn

Il dibattito a Dazn parte dai numeri e da un confronto con la passata stagione e l'inizio conn Tudor: 12 dopo sette giornate quelli del croato, 11 ora con Spalletti. E la domanda è chiara: "Spalletti rischia?". A rispondere è Behrami: "Rischia perché le aspettative sono alte poi a mio avviso bisogna capire la reale dimensione della Juventus. Forse quel che vediamo ora è la Juventus: non ha un difensore, un centrocampista o un attaccante top. Non è strutturata per giocarsi lo scudetto e forse gli chiediamo di più di quel che è il reale valore". Marinozzi aggiunge: "Non ha avuto carattere dico io. Perché può anche non avere giocatori di livello ma insieme puoi provare a uscire dalle difficoltà. Gattuso l'ha preparata bene e spesso diciamo della Juve che le è mancato qualcosa per andarla a vincere, ma qui ha giocato molto meglio la Lazio, portando un gioco propositivo e coraggioso. In queste gare dove il piano gara non funziona devi unirti, devi cercare di essere il predatore per riprendere le parole di Spalletti prima della gara. La Juve è stata mangiata, è finita 3-0 e non ha mai inciso senza mostrare la solita cattiveria".