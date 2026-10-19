Conceicao, l'esito dell'infortunio: ecco per quanto tempo lo perde la Juve

Piove sul bagnato in casa Juventus . Oltre al pesantissimo ko rimediato all'Allianz Stadium contro la Lazio , i bianconeri devono fare i conti con un'altra (l'ennesima) assenza: si ferma Francisco Conceicao . Il portoghese sarà costretto a saltare diverse partite: il suo forfait si aggiunge a quelli di Locatelli, Thuram e Yildiz, oltre a Ekhator (quest'ultimo però prossimo al rientro).

Juve, Conceicao ko: la nota

Ad annunciare le ultimissime sulle condizioni dell'ala portoghese ci ha pensato la Juventus con un comunicato sui propri canali ufficiali: "A seguito del trauma alla spalla sinistra riportato durante la partita contro la Lazio, Francisco Conceicao è stato sottoposto questa mattina presso il J|medical ad accertamenti diagnostici. Gli esami hanno evidenziato gli esiti di una lussazione gleno-omerale, già ridotta nella serata di ieri. Il calciatore sarà sottoposto a terapia conservativa e ha già iniziato il percorso riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica".