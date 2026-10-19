Conceicao, l'esito dell'infortunio: ecco per quanto tempo lo perde la Juve
Piove sul bagnato in casa Juventus. Oltre al pesantissimo ko rimediato all'Allianz Stadium contro la Lazio, i bianconeri devono fare i conti con un'altra (l'ennesima) assenza: si ferma Francisco Conceicao. Il portoghese sarà costretto a saltare diverse partite: il suo forfait si aggiunge a quelli di Locatelli, Thuram e Yildiz, oltre a Ekhator (quest'ultimo però prossimo al rientro).
Juve, Conceicao ko: la nota
Ad annunciare le ultimissime sulle condizioni dell'ala portoghese ci ha pensato la Juventus con un comunicato sui propri canali ufficiali: "A seguito del trauma alla spalla sinistra riportato durante la partita contro la Lazio, Francisco Conceicao è stato sottoposto questa mattina presso il J|medical ad accertamenti diagnostici. Gli esami hanno evidenziato gli esiti di una lussazione gleno-omerale, già ridotta nella serata di ieri. Il calciatore sarà sottoposto a terapia conservativa e ha già iniziato il percorso riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica".
Quando torna a disposizione di Spalletti
Tutto fa presagire che l'ex Porto non possa essere disponibile per le prossime sfide, fino alla sosta: il suo rientro dovrebbe infatti essere previsto al termine della pausa nazionali, e dunque a fine novembre. Conceicao, al triplice fischio di Juventus-Lazio, ha lasciato il terreno di gioco dolorante alla spalla sinistra, poi gli esami strumentali hanno chiarito la natura del problema. Dunque il classe 2002 salterà Rennes e Az in Europa League, oltre ai match con Lecce, Genoa, Napoli e Fiorentina in campionato. Salvo imprevisti dovrebbe tornare a disposizione per il match del 22 novembre, quando i bianconeri sfideranno in casa il Venezia.
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