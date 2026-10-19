"Hanno mollato", "Una rumba": Pressing sentenzia la Juve e fa il nome, "Dopo gli mando un messaggio"

Tacchinardi duro: "Juve imbarazzante"

Ad esordire è l'ex bianconero Alessio Tacchinardi: “Una Juve imbarazzante contro la Lazio, penso che sia mentalmente che fisicamente sia scarica, e molti di quelli che hanno giocato han riposato giovedì in Europa League. Ma andiamo al nocciolo, è un anno dalla cura Spalletti: non vedo identità, non vedo squadra migliorata. Ecco perché non so se la società farà bene o meno a fare valutazioni: penso sia stata la Juve più brutta dell’anno di Spalletti. Si parla delle parole post gara di Bremer o Spalletti, ma andiamo sull’identità, sul lavoro di un anno. La passata stagione si era visto qualcosa di interessante pur non andando in Champions. Spalletti ha tanto credito perché ha dimostrato di essere un grande allenatore, anche con delle intuizioni, ma c’è la sensazione che non riesce a mettere mano, a trovare qualcosa. Questa squadra fa anche bene per 70 metri, ma poi è poco performante negli ultimi 20, fa poco male. Non riesce a trovare una chiave”.