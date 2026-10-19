"Juve da ricostruire, problema complesso. Senza campioni e comunicazione debole": l'analisi di Tuttosport
Dalla pesante sconfitta della Juve contro la Lazio fino al futuro di Spalletti sulla panchina bianconera. In live nel corso del "Processo" sul canale Youtube di Tuttosport, il direttore Guido Vaciago ha parlato di tutto e questo e molto altro, a partire dall'annuncio di Damien Comolli come nuovo Presidente e AD del Pisa: "È il giro americano dei fondi di investimento, ambiente dove Comolli è molto popolare. Riparte dal Pisa, non da Real Madrid. Un'avventura simile al suo Tolosa, deve ripartire dalla Serie B, dove il suo algoritmo può funzionare. Ma Pisa non è il Tolosa, qui il tifo è molto caldo e c'è grande trasporto. Vedremo cosa farà ma una parte dei problemi della Juventus sono stati creati da Comolli. La Juve ha a che fare con una complessità enorme di problemi che si sono stratificati almeno negli ultimi 3 anni di gestioni sciagurate, tra giocatori non all'altezza e decisioni strategiche sbagliate, che hanno creato questo caos magmatico nel quale il problema dell'allenatore non è così prioritario".
"Spalletti non è innocente ma il problema è più complesso"
Vaciago ha quindi analizzato nel dettaglio i problemi della Juventus: "Io penso che la Juventus abbia un problema molto complesso e che a problemi complessi non si possano dare soluzioni semplici. Non voglio esonerare Spalletti da tutte le sue colpe, non è innocente. Sta contribuendo al fatto che la Juve sia un po' confusa nelle ultime partite perché ha cambiato tante volte sistema di gioco e ha problemi di comunicazione con la squadra. Però stiamo attenti. Ora vogliamo Conte, poi Conte non ce la fa e ne vogliamo un altro. Sono sei anni che si auspica l'uscita di un allenatore o della dirigenza e dopo un anno si è di nuovo da capo. Se sono cambiati 4 allenatori in 4 anni e i risultati sono gli stessi, i problemi sono gli stessi. Forse non sono mai stati innestati dei campioni. Parliamo quindi della rosa, non tanto della tecnica in se, ma di qualità umane. Questa squadra è totalmente priva di leader. E' vergognoso il modo in cui hai perso contro la Lazio, che è una squadra in grande forma. E' il modo che fa arrabbiare i tifosi. Le ultime quattro campagne acquisti non hanno introdotto un campione vero, un totem in mezzo al campo".
Le figure fondamentali che i tifosi non conoscono e il giorno della marmotta
"Poi si possono dare tutte le colpe a Spalletti - ha continuato -, ma iniziamo a mettere tutti i problemi sul tavolo. E' una società che ha visto stratificare i problemi, perché ha inserito uomini. Ci sono figure che i tifosi non conoscono, che sono quelle che fanno funzionare la macchina. Della Juve dei 9 scudetti non c'è più nessuno, ha bruciato una fascia intermedia di impiegati, di figure fondamentali. Anzi, sai cos'è successo? Molti sono andati all'Inter, se l'è prese Marotta. In questi tre anni hanno bruciato tutti. La Juve ha un problema di società, di rosa, di allenatore. E' complesso. Serve un lavoro certosino da parte di Carnevali di ricostruzione del club, che non è solo esonerare l'allenatore. Perché sono quattro anni che lo facciamo e non è cambiato niente. Sembra il giorno della marmotta".
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