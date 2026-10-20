Juve senza pilastri, il piano di emergenza di Spalletti e il caposaldo. Via ai colloqui individuali

È rimasto sbigottito, sì. E come dargli torto. Si era sentito inerme, quasi alla stessa maniera, anche nella passata stagione. Dopo la sconfitta di Istanbul contro il Galatasaray si aspettava una reazione all’Allianz Stadium, quattro giorni dopo, contro il Como. Ma la Juve uscì da quella sfida con le ossa rotte e Luciano Spalletti, a posteriori, riconobbe nella stanchezza della Champions League e nei pensieri legati alla gara di ritorno dei playoff la causa scatenante della non prestazione. Stavolta, invece, non regge nemmeno il riposo ridotto all’osso dopo la trasferta di Vigo, anche perché ad ottobre le partite hanno un peso specifico minore rispetto a febbraio. Spalletti nella prova contro la Lazio ha toccato con mano diversi aspetti: la totale fragilità mentale della sua squadra, ma anche una preoccupante crisi d’identità tecnica e tattica. Anche perché da inizio anno, di partita in partita o anche tra primo e secondo tempo, ha tentato diverse strade per disegnare l’abito perfetto per la sua Juve. Scontrandosi, però, con una rosa che non ha mai offerto soluzioni concrete ai problemi: tanti infortuni e troppi esterni d’attacco i mali più grandi, uniti all’incapacità di Kolo Muani di fare reparto da solo davanti.