Bremer, parole sgradite alla società Juve: passo indietro, scuse ai compagni e multa

Non c’era nemmeno bisogno di vivisezionarlo lo sfogo di Gleison Bremer. Già in presa diretta le parole a Sky Sport erano sembrate esplosive: «Il mister dà indicazioni ma alla fine andiamo in campo noi. Io non posso prendere in braccio tutti. Io posso parlare e dare una mano, ma ognuno ha il suo carattere e io arrivo fino ad un certo punto. C’è chi ha più carattere e chi meno. C’è chi sente i fischi e magari ha paura». Rincarando la dose proprio nel momento in cui viene punzecchiato sul senso delle parole: «Sì, ho detto questo ma non sto puntando il dito contro i ragazzi. Ognuno ha il suo carattere. Ci sono anche tanti nuovi e c’è chi quando vanno male le cose un po’ si nasconde, ma è normale».