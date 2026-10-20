Chi sono arbitro, VAR e AVAR di Juve-Rennes: i precedenti con le italiane

In campo per reagire. Dopo il pesantissimo ko contro la Lazio, la Juve si riaffaccia all' Europa League per ritrovare serenità e risultati. Nel torneo i bianconeri sono a punteggio pieno, e proveranno a continuare su questa strada anche nel match di giovedì contro il Rennes all'Allianz Stadium, con start alle 18.45. Intanto è ufficiale la designazione arbitrale per la sfida tra i bianconeri e i rossoneri francesi.

Juve-Rennes, l'arbitro della sfida

A dirigere l'incontro tra Juventus e Rennes sarà Morten Krogh. L'arbitro, della sezione di Silkeborg, sarà coadiuvato dagli assistenti Steffen Bramsen e Victor Skytte, mentre Quarto Ufficiale sarà Jacob Karlsen. VAR e AVAR rispettivamente Benjamin Brand e Stuart Attwell. Krogh ha 9 direzioni di gara in Europa League e 1 in Champions League (Young Boys-Manchester City nel 2023): nella sua carriera non ha mai incrociato né la Juventus né il Rennes. Solo un precedente con le squadre italiane, ed è positivo: Krogh ha infatti diretto Rangers-Roma, match della scorsa Europa League in cui i giallorossi si imposero 0-2 con i gol di Soulé e Pellegrini.