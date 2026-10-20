"Spalletti ha preteso troppo", "Forse qualcuno è offeso…": il malessere Juve a Tuttosport
Juventus, Spalletti e la retromarcia tattica
La sconfitta contro la Lazio potrebbe rappresentare un punto di svolta per la Juventus. Secondo Aprile, la strada per ripartire potrebbe passare da una riduzione delle complessità tattiche e da richieste più adatte alle caratteristiche dei giocatori a disposizione. Una valutazione che porta il giornalista a delineare così il possibile scenario: "Juve più semplice e meno ambiziosa nelle richieste in campo. Questa estate Spalletti ha fatto un lavoro per rendere la squadra più imprevedibile, ma forse ha preteso troppo da determinati giocatori. Credo che farà una sorta di retromarcia dal punto di vista tattico e con la squadra. Niente più moduli ibridi, attacco in un modo e difesa in un altro, ma una Juve più spartana".
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