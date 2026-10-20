"Spalletti ha preteso troppo", "Forse qualcuno è offeso…": il malessere Juve a Tuttosport

La Juventus è chiamata a reagire dopo la sconfitta contro la Lazio, ma per uscire dalla crisi potrebbe non bastare una semplice correzione tattica. Il momento dei bianconeri impone una riflessione più ampia, che coinvolge Luciano Spalletti, il rendimento dei singoli, la gestione dello spogliatoio e persino l'identità societaria. Nel corso di un confronto sul momento della squadra, il direttore Guido Vaciago e Lorenzo Aprile hanno analizzato a JU3, sul canaleYouTube di Tuttosport, le criticità che stanno frenando il percorso bianconero, soffermandosi sulla necessità di semplificare il gioco, sulla mancanza di leader e sulle differenze di trattamento riservate agli allenatori nel corso degli ultimi anni. Dalla possibile retromarcia tattica del tenico al dibattito sulla fascia da capitano, fino al ruolo di Vicario e Nico Gonzalez, emerge il ritratto di una squadra che deve ritrovare certezze dentro e fuori dal campo.

Juventus, Spalletti e la retromarcia tattica

La sconfitta contro la Lazio potrebbe rappresentare un punto di svolta per la Juventus. Secondo Aprile, la strada per ripartire potrebbe passare da una riduzione delle complessità tattiche e da richieste più adatte alle caratteristiche dei giocatori a disposizione. Una valutazione che porta il giornalista a delineare così il possibile scenario: "Juve più semplice e meno ambiziosa nelle richieste in campo. Questa estate Spalletti ha fatto un lavoro per rendere la squadra più imprevedibile, ma forse ha preteso troppo da determinati giocatori. Credo che farà una sorta di retromarcia dal punto di vista tattico e con la squadra. Niente più moduli ibridi, attacco in un modo e difesa in un altro, ma una Juve più spartana".