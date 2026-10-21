Raimondo boom, occhi Juve! Scout in azione: pazza idea di Carnevali per gennaio
La Signora sta pensando di rifarsi il look in attacco nei prossimi mesi. Il Ceo bianconero Giovanni Carnevali, infatti, vuole costruire una Juventus più giovane e soprattutto ricca di talenti “made in Italy”. Questo il mantra dell’amministratore delegato della Signora che pure pubblicamente ha ribadito i propri piani. Motivo per cui, inevitabilmente, gli sguardi della dirigenza juventina si sono posati nelle ultime settimane sul centravanti Antonio Raimondo. D’altronde non poteva essere altrimenti, visto che la stellina della nazionale italiana Under 21 rappresenta uno dei migliori elementi in prospettiva nel panorama del calcio italiano. Avvio boom di stagione per il giovane goleador classe 2004 che ha segnato 7 gol nelle prime 7 giornate. Impatto atomico con la massima serie, a suon di marcature multiple come testimoniano le doppiette inflitte a Fiorentina e Venezia, oltre alla tripletta siglata al Sassuolo. Tanta roba, è proprio il caso di dirlo.
Juventus, tutti pazzi per Raimondo: e Mancini...
Una partenza micidiale che ha destato in particolare l’interesse del ct della Nazionale Roberto Mancini, pronto a chiamarlo in maglia azzurra per la doppia sfida di metà novembre contro Belgio e Francia in Nations League. Il segnale di come il centravanti ravennate possa rappresentare il futuro del nostro calcio anche a grandi livelli.
Ecco perché una big come la Juventus gli ha messo gli occhi addosso e lo tiene monitorato. In tal senso venerdì sera allo stadio Stirpe c’era uno scout bianconero per visionare, oltre al gioiellino di proprietà della Juve Adzic e a un vecchio pallino come il portiere Palmisani, proprio Raimondo, che ha risposto nel migliore dei modi siglando una tripletta da bomber di razza. La maniera ideale per stuzzicare gli appetiti della Signora nei suoi confronti.
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