"Spalletti deve disinnescare, il rischio è bruciare l'idea di Juve. Solo uno ha la mentalità giusta"

Direttore Sabatini, come sta? Quando la rivedremo in campo? «Ora bene, dopo essermi rotto due femori. Quindi presto, anche se i miei “campi” sono diventati alternativi. Non più gli stadi di Serie A , ma quelli di provincia. Ora ho accettato di fare il consulente a tempo pieno per la Pro Patria. Frequento il calcio, come sempre e mi creda che in Serie D non mancano le prodezze. C’è questo nostro difensore, Arpino, che vive un’illusione: è convinto di essere un centravanti e si comporta come tale. L’altro giorno ha fatto un gol di una bellezza rara, che meriterebbe San Siro».

"Juve, cambiare non avrebbe senso"

A proposito di San Siro: lei in quello stadio ha condiviso la sua ultima esperienza al fianco di Luciano Spalletti. La batosta con la Lazio ha scatenato una frangia del popolo bianconero e ora c’è chi crede che l’unico in grado di riportare la Juve sui binari sia Antonio Conte. Come pensa che se la stia vivendo Lucio e su quali tasti crede che batterà all’interno dello spogliatoio da qui in poi? «Luciano è un perfezionista e ha sempre impostato il suo lavoro sulla disciplina, sulla mentalità, sulla voglia di superare se stessi. Ma ora spero che allenti le briglie e abbassi un pochettino le pretese sui suoi calciatori, perché in questo momento non sono in grado di offrire risposte che si avvicinino alla perfezione tecnico-tattica. Insomma, deve essere un po’ più generoso con se stesso e con la squadra, semplificando il lavoro e lasciando che i suoi si facciano guidare di più dal loro istinto. Disinnescare, insomma, per tornare a fare le cose essenziali. Massara e Spalletti hanno camminato con me, gli voglio bene e non accetto l’idea che possano vivere soffrendo Torino. Se la Juve li mandasse via brucerebbe l’idea stessa di “Juventus”.