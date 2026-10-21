Juve, nessun vertice in programma: il punto sul futuro e quella promessa tra Elkann e Spalletti 

Per capire cosa stia succedendo in casa Juventus, basterebbe soffermarsi su ciò che non è accaduto nelle ore e nei giorni successivi al tracollo dell’Allianz con la Lazio di Gattuso. Nessun blitz, nessun vertice d’emergenza o tavolo tecnico imbastito per programmare il prossimo futuro. La linea della proprietà, del resto, non è cambiata di una virgola: fiducia totalmente immutata al progetto tecnico di Luciano Spalletti. È questa, senza troppi giri di parole, la linea che la proprietà ha rivendicato con forza e a più di 7000 chilometri di distanza. Precisamente, a Detroit, dove si trovava ieri l’ad di Exor, Jhon Elkann, per curare dossier lavorativi extra-calcistici di ben altra portata.