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Juventus-Rennes: probabili formazioni Europa League, orario e dove vederla in tv e streaming

I bianconeri in campo per la terza giornata della competizione europea contro i francesi
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Pubblicato il 21.10.2026, 10:03

2 min

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La Juve deve dimenticare l'ultimo ko con la Lazio e buttarsi con la testa in Europa League dove, all'Allianz Stadium, arriva il Rennes. I bianconeri nella competizione europea guida la classifica con due vittorie in altrettante gare e contro i francese vuole dare continuità ai risultati anche per ritrovare l'entusiasmo da riversare poi in campionato. 

Juve-Rennes: orario e dove vederla

La Juventus si prepara ad affrontare il Rennes giovedì 22 ottobre, in occasione della terza giornata della League Phase di UEFA Europa League. La sfida andrà in scena all’Allianz Stadium, dove i bianconeri cercheranno di sfruttare il fattore campo per conquistare un risultato positivo. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 18:45, in un appuntamento importante per il cammino europeo di entrambe le formazioni. I tifosi potranno seguire la partita in diretta televisiva su Sky Sport, con la possibilità di assistere all’incontro anche in streaming. La gara sarà infatti disponibile sulle piattaforme NOW e Sky Go, per non perdere neanche un minuto della sfida. In alternativa è possibile seguire la diretta testuale su Tuttosport

Juve-Rennes, la probabile formazione: difesa a tre e centrocampo folto. Davanti... Juventus
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Le probabili formazioni

Juve (3-4-2-1): Vicario, Kalulu, Gatti, Kelly; Celik, Sarr, Douglas Luiz, Cambiaso; Nico Gonzalez, Alajbegovic; Woltemade. All. Spalletti

Rennes (4-3-3): Samba, Frankowski, Cresswell, Boudlal, Nagida; Szymanksi, Camara, Rongier; Blas, Nordin, Tamari. All. Haise

Arbitro: sig. Krogh (Danimarca)

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