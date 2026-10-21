Viganò, il nome per la Juve: Massara e Ottolini in tribuna

Non è passata inosservata la presenza lunedì sera al Moccagatta di Ricky Massara e Marco Ottolini. I due dirigenti erano presenti sugli spalti per assistere alla gara tra Juve Next Gen e Renate . L’occasione giusta per seguire i progressi dei giovani talenti juventini e al tempo stesso visionare dal vivo uno dei gioiellini più interessanti della terza serie: quel Filippo Viganò che si sta mettendo in luce coi brianzoli.

La Juve sulle tracce di Viganò

Il centrale mancino classe 2008 è considerato tra i migliori giovani della categoria, tanto che a luglio l’Atalanta aveva provato a ingaggiarlo. Niente da fare visto che il Renate ha declinato le avance della Dea, pronta a tornare alla carica. Sulle tracce di Viganò anche Juve e Sassuolo, oltre a diversi club di Serie B. Ecco perché Massara e Ottolini erano pronti a studiarlo da vicino dopo le positive relazioni arrivate dagli scout. Peccato che Banchieri non l’abbia schierato e così il blitz alessandrino non ha prodotto sviluppi.